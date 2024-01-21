خطّة من 3 محاور لجلب السياح الأجانب ورفع “الدوفيز”

لجنة المالية تستمع إلى وزير السياحة

طالب أعضاء لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني وزير السياحة بضرورة الإفراج عن مخططّ جديد لجلب السيّاح خاصة الأجانب منهم، من خلال تشييد المنشآت السياحية وكسر أسعار الفنادق وحماية العقار وإحياء السياحة الحموية والجبلية والحمّامات، واستغلال المنشآت الدينية والثقافية والدينية لجلب الزوّار.

وخلال اجتماع مع وزير السياحة بخصوص مناقشة تقرير تسوية الميزانية لسنة 2021، ألحّ أعضاء لجنة المالية على ضرورة تبني خطّة جديدة لجعل قطاع السياحة في الجزائر مدرا للثروة ويساهم في ضخ العملة الصعبة وترقية الناتج المحلّي الخام، من خلال التركيز على 3 محاور، وهي كسر الأسعار واستغلال العقار السياحي وحمايته وتطوير أصناف سياحية جديدة.

وفي السياق، تواصل لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني سلسلة اجتماعاتها في إطار دراسة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، حيث استمعت نهاية الأسبوع الماضي، برئاسة سعد بغيجة إلى وزير السياحة والصناعة التقليدية مختار ديدوش، في انتظار استماعها، الإثنين، لوزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ووزيرة البيئة والطاقات المتجدّدة فازية دحلب.

وخلال اجتماع أعضاء اللجنة بوزير السياحة، أبلغ هذا الأخير النوّاب أن مستوى الاستهلاك الإجمالي للميزانية لسنة 2021 ارتفع إلى 2.869 مليون دينار، ما يمثل نسبة 88 بالمائة من مجموع الاعتمادات النهائية، وبلغ استهلاك الإدارة المركزية للاعتمادات ما يمثل نسبة 35.76 بالمائة من الاعتمادات النهائية.

وبالنسبة للمصالح الخارجية فقد بلغ الاستهلاك ما يعادل نسبة 59.75 بالمائة من مجموع الاعتمادات النهائية، وعرفت اعتمادات الدفع سنة 2021 استهلاكات بنسبة استهلاك تقدر بـ42.20 بالمائة من المجموع اعتمادات الدفع إلى غاية 31 ديسمبر من السنة المالية المعنية، وبنسبة استهلاك تقدر 80.81 بالمائة من مجموع الاعتمادات الدفع المبلغة سنة 2021.

وفي تدخلاتهم، قدم أعضاء اللجنة جملة من الانشغالات والتساؤلات تمثلت في ضرورة تضافر جهود جميع القطاعات الوزارية للنهوض بقطاع السياحة، نظرا لما تزخر به الجزائر من تنوع في غطائها الجغرافي إضافة إلى تسريع عجلة المشاريع المعطلة وإعادة النظر في بعض النقاط السياحية وفق مخطط التوسيع السياحي.

كما حث أعضاء لجنة المالية الوزير على ضرورة ترقية الصناعة التقليدية من خلال تثمين الموروث الثقافي والترويج للسياحة بالطرق الحديثة وتشجيع التكوين واستحداث مناصب شغل عبر مختلف الهياكل والمركبات السياحية ودعم السياحة الدينية، الصحية، الجبلية والحموية.

وشدّد أعضاء لجنة المالية على ضرورة تطوير واقع مناطق التوسع السياحي المعتمدة وإيجاد صيغة قانونية جديدة لحماية العقار السياحي، وتشجيع الاستثمار في القطاع.