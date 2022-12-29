خطّ جوّي جديد بين جيجل ومارسيليا.. وهذا موعد إطلاقه

تستعدّ شركة الخطوط الجوية الجزائرية لإطلاق خطّ جديد بين مطاري فرحات عباس بجيجل ومدينة مارسيليا الفرنسية.

وكشف وزير النقل كمال بلجود في جلسة علنية لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة يوم الخميس، أن الخط الجوّي الجديد بين جيجل ومارسيليا، سيفتتح في مارس 2023.

وسيعمل هذا الخط بمعدل رحلتين في الأسبوع، للسماح بتلبية حاجة الجالية الجزائرية المقيمة بفرنسا، يوضح الوزير.

وتابع بلجود يقول:”سيتم إطلاق هذا الخط تجسيدا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتنشيط الملاحة الجوية، انطلاقا من المطارات الداخلية”.