خط الدفاع صداع في رأس بلماضي قبل مواجهة النيجر

بن العمري وبن سبعيني وتاهرات مصابون وماندي لا يلعب

يواجه المنتخب الجزائري نظيره من النيجر، يومي 8 و12 أكتوبر المقبل، برسم الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الإفريقية لكأس العالم 2022 بقطر، وسط عديد المشاكل الفنية المتعلقة بجاهزية لاعبين أساسيين لهذا الموعد، خاصة في خط الدفاع أحد أبرز نقاط قوة “محاربي الصحراء” منذ 3 سنوات، بسبب عاملي الإصابة ونقص المنافسة، ما أقلق المدير الفني لـ”محاربي الصحراء” جمال بلماضي.

ويتصدر زملاء محرز المجموعة الأولى في تصفيات مونديال قطر، برصيد 4 نقاط وبفارق الأهداف عن بوركينافاسو، بعد أن فازوا في أول مباراة على منتخب جيبوتي بثمانية أهداف دون رد في الجزائر، قبل أن يتعادلوا أمام بوركينافاسو في المغرب بهدف لمثله، ويستهدفون للفوز ذهابا وإيابا أمام النيجر للبقاء في الصدارة قبل التنقل لمواجهة جيبوتي في الجولة الخامسة واستقبال بوركينافاسو في الجولة الأخيرة بهدف التأهل لمباراة السد.

وسيصطدم الناخب الوطني، جمال بلماضي، قبل هذه المواجهة بنقائص خط الدفاع، التي تتمثل في تضييعه لورقتين هامتين، الأولى جمال بن العمري نجم نادي قطر القطري، الذي تعرض لإصابة عضلية ستحرمه من المشاركة في تربص “الخضر”، الذي ينطلق الاثنين، ويصعب تعويض مدافع من حجم بن العمري في ظل خبرته الكبيرة وأهميته في حسابات بلماضي، وحتى أحد بدائله المحتملين، مهدي تاهرات، نجم نادي الغرافة القطري أصيب هو الآخر، ولن يكون أمام بلماضي سوى اللجوء لورقة، أحمد توبة، نجم فالفيك الهولندي أو عبد القادر بدران نجم الترجي التونسي.

إلى ذلك، تبقى مشاركة رامي بن سبعيني، نجم بوروسيا مونشغلادباخ الألماني في مواجهة النيجر المزدوجة غير واردة أيضا، وهو الذي لم يشارك في أي مباراة مع فريقه منذ شهر كامل، بعد أن أصيب في لقاء الجزائر وبوركينافاسو، ولم يتم تحديد موعد عودته إلى الملاعب لحد الساعة، وتواجده مع “محاربي الصحراء” غير مؤكد لعدم جاهزيته الكاملة وافتقاده لنسق المنافسة، ما يدفع بلماضي إلى البحث عن حلول أخرى، مشكلة أخرى سيواجهها جمال بلماضي “دفاعيا” مع المنتخب الجزائري، وتتمثل في وضعية عيسى ماندي، نجم نادي فياريال الإسباني، والذي لا يلعب بانتظام مع الغواصات الصفراء منذ عودته من تربص “محاربي الصحراء” الماضي، فمن جملة خمس مباريات لعبها فياريال في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، شارك ماندي في مباراة واحدة كأساسي، وبديلا لمدة 17 دقيقة في مباراة أخرى، وجلس على مقاعد البدلاء في ثلاث لقاءات، وهي وضعية لا تخدم بلماضي الذي سيفتقد للاعبيه الأساسيين المعتادين في خط الدفاع.