خط الدفاع هاجس جمال بلماضي قبل موقعة الكاميرون

بسبب الإصابات.. نقص المنافسة وغياب البدائل الجاهزة

يقترب موعد مباراة الجزائر والكاميرون المزدوجة في الدور الفاصل المؤهل إلى كأس العالم 2022 قطر، وسط عديد المشاكل الفنية التي خلفتها مشاركة “الخضر” في كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي تستدعي حلولا فورية من جمال بلماضي تفاديا لأي مفاجأة غير سارة.

ويعتبر خط الدفاع أحد أبرز مشاكل الناخب الوطني، جمال بلماضي، بالنظر للنقائص العديدة التي ظهرت عليه خلال مشاركة الجزائر في كأس إفريقيا بالكاميرون، والتي زادتها المتاعب الحالية المرتبطة بإصابة بعض المدافعين ومعاناة آخرين من عامل نقص المنافسة، وكان عدد من مدافعي المنتخب الوطني تعرضوا في الفترة الماضية للإصابة، ويتعلق الأمر بكل من يوسف عطال نجم نادي نيس الفرنسي، وعبد القادر بدران مدافع الترجي التونسي، ما يقلص الخيّارات الفنية قبل مباراة الكاميرون المزدوجة، ويعد المدافعان من الخيارات الأساسية لمنتخب الجزائر، وغيابهما سيقلل من حلول مدرب “محاربي الصحراء”، خاصة أنهما سيغيبان لشهر كامل وقد لا يجهزان لمباراة الدور الفاصل، في وقت أن الخيارات الأخرى المتاحة تعاني من مشاكل عديدة.

إلى ذلك، لا تتوقف مشاكل جمال بلماضي الدفاعية عند عتبة الإصابات فقط، بل هناك مشاكل أخرى مرتبطة بالمنافسة والمستوى لبعض الأسماء، وفي مقدمتهما المدافع الأساسي، عيسى ماندي، الذي يعاني من نقص المنافسة مع نادي فياريال الإسباني، وهو الذي لم يشارك في أي مباراة مع فريقه منذ عودته من كأس إفريقيا، وظهر التأثر واضحا على ماندي بعامل نقص المنافسة في الكاميرون، حيث لم يقدم المستويات المنتظرة منه وكان من بين اللاعبين الذين تعرضوا لانتقادات لاذعة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول مدى جاهزيته لمواجهة الكاميرون، في وقت لا يمر فيه جمال بلعمري بأفضل أحواله، وتراجعت أسهمه بشكل كبير في صفوف المنتخب الوطني ولدى الجماهير الجزائرية، وحتى الظهير الأيسر، إلياس شتي، نجم الترجي التونسي، الذي شارك في كأس أمم إفريقيا الماضية بالكاميرون، لا يشارك بانتظام مع النادي التونسي في الفترة الأخيرة، الأمر الذي قد يهدد تواجده مرة أخرى في حسابات بلماضي.

من جهة أخرى، فحتى البدائل المتاحة لجمال بلماضي حاليا، في صورة مهدي تاهرات نجم نادي الغرافة القطري، وأحمد توبة نجم نادي فالفيك الهولندي، ومحمد رضا حلايمية نجم نادي بيرشوت البلجيكي، لم تقنع في الفترة الأخيرة، بدليل أن بلماضي لم يستغل ورقة تاهرات خلال كأس إفريقيا في الكاميرون، في حين أنه لم يستدع أحمد توبة أساسا، أما حلايمية فلم يقنع كلما منحت له الفرصة، وتراجعت مستويات توبة بشكل كبير مقارنة بالموسم الماضي، والذي ساهم في تواجده مع “محاربي الصحراء”، لا سيما في ظل تراجع نتائج فريقه في الدوري الهولندي، وتأتي هذه المشاكل الدفاعية لتقلق جمال بلماضي قبل موقعة الكاميرون، خاصة أنه لا يتوفر على الوقت الكافي للتغيير وإجراء التعديلات اللازمة.