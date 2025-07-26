خط السكة الحديدية أم العسل-تندوف: تقدم متسارع للأشغال

يعرف إنجاز وتجهيز خط السكة الحديدية الرابط بين أم العسل وتندوف الممتد على مسافة 175 كلم، والذي يعد جزءا من المشروع الضخم لخط السكة الحديدية المنجمي بشار-تندوف-غارا جبيلات الممتد على 950 كلم، تقدما متسارعا في الأشغال، حسبما أفادت به الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية “أنسريف”.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية عن “أنسريف”، يعرف هذا الشطر من المشروع تقدما متسارعا في وتيرة الإنجاز، فتم الانتهاء من عمليات الحفر بإجمالي 1.603.397 متر مكعب، ما يمثل نسبة إنجاز بـ 100 %، وإنجاز 9.374.511 متر مكعب من عمليات الردم من مجموع 9.504.511 متر مكعب مبرمج، أي بنسبة إنجاز تقدر بـ 99 %.

كما تم ضمن هذا المقطع من المشروع إنجاز 162.577 متر طولي من طبقة التهيئة من مجموع 173.600 متر طولي مبرمج وهو ما يعادل نسبة 94 %، إلى جانب إنجاز ما مجموعه 144.825 متر طولي من طبقة الأساس من أصل 173.600 متر طولي مبرمج (83 %).

أما فيما يخص أشغال إنجاز طبقة ما بين تلك التي تخص التهيئة (طبقة الأساس) وطبقة الحصى (البلاست)، فقد جرى تجسيد 99.150 متر طولي من مجموع 173.600 متر طولي تم تحديدها وفق الدراسات التقنية.

كما تم وضع 20.000 متر طولي من السكك الحديدية من أصل 212.631 متر طولي مبرمج، إضافة إلى 96.893 وحدة من العوارض الخرسانية من مجموع 348.762 وحدة، حسبما نقلته وكالة الانباء عن “أنسريف”.

وبخصوص منشآت تصريف المياه، فأنجزت 177 وحدة من أصل 184 وحدة مبرمجة ضمن نفس الورشة.

فيما يجري حاليا إنجاز ثمانية (8) جسور علوية يبلغ طولها الإجمالي أكثر من 2.5 كلم، حيث بلغت نسبة تقدم أشغالها 70 %، فيما تتواصل أشغال إنجاز سبع (7) منشآت أخرى من الممرات السفلية والمغمورة بنسبة تقدم تقدر بـ70 % أيضا.

أما بالنسبة للمرافق الخاصة بالمسافرين، فتتواصل أشغال إنجاز محطة القطار بتندوف “بوتيرة متسارعة” ووفقا للمعايير الوطنية والدولية، على مساحة إجمالية قدرها 18.000 متر مربع، منها 2.800 متر مربع مبنية.

ويشرف على إنجاز وتجهيز هذا الشطر من خط السكة الحديدية ومحطة القطار لتندوف، مجمع من المؤسسات العمومية وهي الشركة على أن يتم استلام الأشغال في الآجال المحددة أي مع نهاية سنة 2025، وفقا لذات المصدر.