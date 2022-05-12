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الجزائر

خط السكة الحديدية بين خنشلة وأم البواقي.. وزير النقل يقدم 3 تعليمات هامة

الشروق أونلاين
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خط السكة الحديدية بين خنشلة وأم البواقي.. وزير النقل يقدم 3 تعليمات هامة

ترأس وزير النقل منجي عبد الله، اليوم الخميس، إجتماعا بحضور إطارات من الوزارة والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الإستثمارات في السكك الحديدية وعدد من كوادرها.

وجاء في بيان للوزارة أن الاجتماع يأتي في إطار تجسيد إلتزامات رئيس الجمهورية وتعهداته المتعلقة بالبرنامج الخاص بولاية خنشلة، وخاصة مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الرابط بين ولاية خنشلة وعين البيضاء ولاية أم البواقي على طول 50 كلم.

من جهته قدم المدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة الإستثمارات في السكك الحديدية عرضا حول الوضعية العامة لهذا المشروع ومختلف تفاصيله التقنية المتعلقة بالدراسات و مختلف الإجراءات العملياتية المبرمجة للإنطلاق في أشغال هذا الخط في أقرب الآجال.

وفي هذا السياق، قدم الوزير تعليمات تمحورت حول:

1- ضرورة تسريع كل الإجراءات التقنية من أجل إنطلاق الأشغال في نهاية الشهر الجاري على أكثر تقدير.

2- إتمام عملية المعاينة وتخصيص الأراضي المعنية بمسار هذا الخط.

3- رفع جميع التحفظات المسجلة ومعالجتها.

وفي الأخير، ذكر الوزير بأهمية هذا المشروع الهيكلي الحيوي الذي تعول عليه السلطات العمومية في فك العزلة وخلق ديناميكية في المجالين الاقتصادي و الاجتماعي.

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