خط الغاز مع الجزائر سيكون جاهزا بنيجيريا نهاية 2023

نسبة الأشغال هناك بلغت 70 بالمائة... مسؤول يكشف:

كشف الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية النيجيرية، ميلي كياري، أن مشروع خط أنابيب الغاز العابر للصحراء مع الجزائر سيدخل حيز الخدمة قبل نهاية السنة في شقه المتواجد داخل بلاده، بعد ان شهد تأخرا في الإنجاز خلال السنوات الماضية.

وقال كياري حسب ما نقلت صحيفة “نايراميتريكس” النيجيرية، بأنه على الرغم من تقدّم مشروع خط الأنابيب البالغ طوله 614 كيلومترًا بوتيرة أبطأ مما كان متوقعًا في الأصل، ما تزال الشركة ملتزمة بتطويره بعد إنفاق أكثر من مليار دولار عليه، مضيفا: “لقد فاتتنا بعض الجداول الزمنية، لكننا نحاول اللحاق بالركب، لقد وضعنا عددًا من التدخلات الضرورية، بما في ذلك الموارد الإضافية المطلوبة لتسليم المشروع”.

وأشار إلى أنه “بحلول الربع الثالث من عام 2023 سنكمل مهمة التلحيم بأكملها في الخط، مما يعني أننا سنكون قادرين على تنشيطه بحلول نهاية هذا العام.. وانه كان من المتوقع إتمام المشروع في الربع الأول من عام 2023، لدعم الصناعات وقطاع الكهرباء في شمال نيجيريا، وأنه سينقل ملياري قدم مكعبة يوميًا، وسيعمل على توفير الوقود لمحطات توليد الكهرباء ودعم الصناعات القائمة على الغاز.

وأشار إلى أن خط أنابيب الغاز يعدّ أحد المشروعات الضخمة التي تديرها الشركة، وله قيمة هائلة لنيجيريا ونموّها الاجتماعي والاقتصادي مشددا: “نستمر في تمويل المشروع، على الرغم من حقيقة عدم وجود طرف ثالث مموّل له.. في الوقت الذي نتحدث فيه الآن، لا ندين بدولار لمقاولينا اليوم.. لقد دفعنا جميع فواتيرهم.. يوجد أكثر من 30 موقعًا نشطًا في المشروع، ونأمل أن ننفّذه”.

من جهته كشف العضو المنتدب لشركة الغاز النيجيرية، سي أوموتوا: “انتهينا من نحو 70% من العمل على الخط الرئيسي ونحو 50% في المشروع الإجمالي. التقدم في 3 محطات للكهرباء التي سيغذّيها خط الأنابيب، يأتي بوتيرة كبيرة”.