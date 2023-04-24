خط بحري جديد بين الجزائر وفرنسا

كشف موقع Actu Marseille، عن افتتاح الشركة الفرنسية للنقل البحري للمسافرين Corsica Línea، خطا بحريا جديدا يربط بين الجزائر وفرنسا.

ويتعلق الأمر بالخط البحري الرابط بين مرسيليا وسكيكدة، الذي دخل حيز الخدمة، يوم الإثنين، حيث يعدّ ثالث ميناء تخدمه الشركة الفرنسية بعد مينائي الجزائر وبجاية.

وأكد ذات المصدر، أن الشركة الفرنسية ستشغّل على مستوى هذا الخط رحلة واحدة كل 15 يوم، بدايةً من تاريخ اليوم 24 أفريل إلى غاية 5 جوان.

وسيعزز هذا الخط ليصبح رحلة واحدة في الأسبوع، بدايةً من موسم الاصطياف وإلى غاية نهايته، حسبما كشف عنه ذات الموقع.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الخط البحري تخدمه أيضا الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries بسعر يبتدئ من 158 يورو، مقابل 206 يورو لرحلات Corsica Líne.