خط جديد بين الجزائر وجوهانسبورغ في 21 سبتمبر المقبل

بمعدل رحلتين أسبوعيا

أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن فتح خط مباشر جديد يربط الجزائر العاصمة بمدينة جوهانسبورغ بجنوب إفريقيا، بمعدل رحلتين أسبوعيا، وذلك ابتداء من 21 سبتمبر المقبل.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أوضح الناطق الرسمي باسم الشركة، أمين أندلسي، أنه من المقرر أن يتم التدشين الرسمي لهذا الخط يوم 21 أوت الجاري، أي قبل شهر من الرحلة التجارية الأولى.

ويبدأ سعر التذكرة ذهابا وإيابا من 67.327 دج شاملة لجميع الرسوم، حسب المتحدث، الذي أشار إلى أن الرحلات على هذا الخط مبرمجة كل يومي أحد وخميس.

وأكد أندلسي، أن “فتح هذا الخط يتماشى مع توجيهات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية لتعزيز الشبكة الدولية للخطوط الجوية الجزائرية وتطوير مطار الجزائر المحوري (Hub d’Alger)، وكذا خارطة الطريق المسطّرة من قبل وزارة النقل والشركة، لفتح خطوط تسمح لهذه الأخيرة بالتموقع في إفريقيا”.

واعتبر المسؤول، أن فتح خط الجزائر -جوهانسبرغ “هام للغاية” بالنسبة للقارة الإفريقية، لاسيما وأنه يشكّل ربطا مباشرا دون توقف بين “بوابتي إفريقيا”، حيث “يمكن للمسافرين القادمين من جنوب إفريقيا والدول المجاورة لها، العبور عبر مطار الجزائر المحوري نحو مختلف الوجهات التي تعرضها الشركة في أوروبا، آسيا، وأمريكا الشمالية والجنوبية”.

وهنا، أكد المتحدث، أن ذلك سيعزز مكانة مطار الجزائر بصفته محطة عبور محورية للنقل الجوي، مذكّرا في هذا الإطار، بتوفر الخطوط الجوية الجزائرية على برامج رحلات دولية ثري، يشمل، على سبيل المثال، 200 رحلة أسبوعيا نحو فرنسا.

للإشارة، يأتي فتح خط الجزائر -جوهانسبرغ بعد إطلاق، يوم 26 جويلية الماضي، خط مباشر يربط الجزائر العاصمة بمدينة سانت بطرسبورغ الروسية، بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا أيام الاثنين، الأربعاء والسبت.

كما تجدر الإشارة إلى أن الشركة تعتزم فتح خطوط أخرى نحو ليبرفيل بالغابون، أديس أبابا بإثيوبيا، أبوجا بنيجيريا، دوالا بالكاميرون، أمستردام بهولندا، كوالالمبور بماليزيا، هونغ كونغ بالصين، نيويورك بالولايات المتحدة، كراكاس بفنزويلا وهافانا بكوبا.