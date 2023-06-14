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الجزائر
على مسافة 110 كلم

خط جديد للسكة الحديدية يدخل حيز الخدمة خلال الأسابيع المقبلة

الشروق أونلاين
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خط جديد للسكة الحديدية يدخل حيز الخدمة خلال الأسابيع المقبلة
جانب من زيارة وزير الأشغال العمومية إلى ولاية الأغواط

كشف وزير الأشغال العمومية، لخضر رخروخ، الأربعاء، أن مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة سيدخل حيز الخدمة خلال الأسابيع القليلة القادمة.

وقال الوزير خلال زيارته إلى ولاية الأغواط أن “مشروع خط السكة الحديدية الرابط بين ولايتي الأغواط والجلفة. على مسافة 110 كلم سيدخل حيز الاستغلال خلال الأسابيع القليلة القادمة بعد استكمال كافة الأشغال”.

وأشار رخروخ أن سرعة القطار المخصص للمسافرين تبلغ 220 كيلومتر/ساعة. في حين أن سرعة قطار البضائع تبلغ 100 كلم/ساعة، حسب بيان الوزارة.

وأضاف المتحدث نفسه: “تقدر المدة الزمنية التي يقطعها القطار انطلاقًا من محطة الأغواط إلى محطة الجلفة بـ 45 دقيقة. مع توقف في محطة سيدي مخلوف”.

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