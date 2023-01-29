خط جديد للقطارات يدخل حيز الخدمة

دخل القطار الجديد الرابط بين 3 ولايات غربية حيز الخدمة، الأحد، حسب ما أعلنته الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية.

وأشرف وزير النقل كمال بالجود، الأحد، رفقة كل من المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية والمدير العام للوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية، ووالي ولاية تيارت وبحضور السلطات المحلية للولاية، على تدشين المحطتين الجديدتين فرندة وعين كرمس.

كما أشرف بلجود على وضع الخط الجديد للسكة الحديدية فرندة – عين كرمس – سعيدة حيز الخدمة، حيث يمتد الخط على مسافة 120 كم ويعتبر مكسب حيوي وتنموي هام يربط بين ثلاث ولايات تيارت – سعيدة – سيدي بلعباس ويساهم في فك العزلة عن المنطقة.

وأكدت الشركة في بيان لها دخول القطار الجديد الرابط بين فرندة – عين كرمس – سعيدة – سيدي بلعباس، الخدمة، الأحد، عبر ثلاث ولايات واثنتي عشرة محطة.

وسينطلق القطار في رحلة صباحية من محطة فرندة باتجاه سيدي بلعباس على الساعة السادسة 00 :6 صباحا، كما يمكن استئناف الرحلات نحو محطة وهران، والولايات الغربية عبر القطار أو عبر وسائل النقل الأخرى. يوضح البيان.

في حين ستنطلق الرحلة مسائية من سيدي بلعباس على الساعة الثانية والنصف 30: 14 بعد الزوال ليصل إلى فرندة على الساعة الخامسة والنصف 30: 17 مساءً.