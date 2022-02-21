خط جوي واتفاقية اقتصادية.. النظام المغربي يسرّع خطوات التطبيع

يواصل النظام المغربي تعزيز خطوات التطبيع وتسريعها عبر فتح خط جوي يربط الدار البيضاء بالكيان الصهيوني وتوقيع اتفاقيات إقتصادية عديدة.

وأوضحت وكالة “وكالة المغرب العربي” للأنباء، الاثنين، إن الخطوط الملكية المغربية تخطط لإطلاق خط جوي جديد، يربط الدار البيضاء مع إسرائيل، يوم 13 مارس المقبل.

وجاء إعلان الخطوط الملكية المغربية بالتزامن مع زيارة رسمية لوزيرة الاقتصاد الإسرائيلية، أورنا باربفاي، إلى المغرب، لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيز التطبيع المتسارع لعلاقاتهما.

ووقع المغرب والكيان الصهيوني، الاثنين، اتفاقية “تاريخية للتعاون الاقتصادي والتجاري”، بحسب وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، التي أكدت أن “المغرب مهم جدا بالنسبة لإسرائيل في الميادين الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية”.

ومن المقرر أن تلتقي الوزيرة الإسرائيلية بمسؤولين سياسيين واقتصاديين ورجال أعمال في الرباط والدار البيضاء ومراكش.

وتوقعت رويترز أن تزور باربفاي شركات مغربية تعمل في قطاعي النسيج والزراعة.

وتأتي هذه الزيارة، المقررة منذ فترة، بعدما أعطى الجانبان دفعا قويا لعلاقاتهما في أواخر نوفمبر بتوقيع اتفاق تعاون أمني غير مسبوق، وذلك خلال زيارة غانتس، للرباط.

وتعد هذه الزيارة الثالثة لمسؤول إسرائيلي إلى المغرب بعد زيارة وزير الخارجية، يائير لبيد، في أوت الماضي، ثم وزير الدفاع بيني غانتس في نوفمبر الماضي.