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الجزائر

خط حافلات جديد نحو مطار هواري بومدين الدولي

الشروق أونلاين/وكالة الأنباء الجزائرية
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خط حافلات جديد نحو مطار هواري بومدين الدولي
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إطلاق خط حافلات جديد نحو مطار هواري بومدين الدولي.

بإمكان المسافرين المتجهين إلى مطار الجزائر عبر القطار، التنقل من محطة القطار المتواجدة بالمطار الدولي إلى المحطة رقم 1 بالمطار عبر خط حافلات جديد ينطلق بداية من اليوم الإثنين.

الخط توفره المؤسسة العمومية للنقل الحضري و شبه الحضري لمدينة الجزائر و ضواحيها “إيتوزا”، والتي أعلنت عن دخوله الخدمة اليوم في بيان نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

وحسب بيان المؤسسة فـ “إضافة إلى الخطوط الرابطة بين ساحتي الشهداء، أودان و المحطة البرية الخروبة بمطار الجزائر الدولي، تعلم المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها “إيتوزا” زبائنها الكرام عن دخول رحلات جديدة حيز الخدمة على مستوى مطار الجزائر هواري بومدين ابتداء من 10 يوليو/جويلية 2023 “.

وحسب نص بيان المؤسسة، فالرحلات ستربط بين محطة القطار التابعة للمطار – محطة الحافلات – المحطة الدولية ذهاب إياب – المحطة 1 – محطة القطار.

وستنطلق الرحلات الأولى من الساعة الخامسة والنصف صباحا إلى غاية الساعة العاشرة والنصف مساء، بينما سعر التذكرة يبلغ 20 دج.

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