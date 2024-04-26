خفض أسعار اللحوم المستوردة.. حماية المستهلك تُعلق

أرجعت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك سبب لجوء التجار لخفض أسعار اللحوم المستوردة إلى احتمال اقتراب نهاية صلاحيتها.

وتساءلت المنظمة في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك قائلة: “لماذا الترويج في خفض أسعار اللحوم المستوردة؟..”

وأوضحت في ذات المنشور بقولها: “قد يكون السبب الأساسي اقتراب نهاية صلاحية اللحوم المستوردة.”

وتابعت المنظمة في منشورها “حيث بلغنا أنه تم منح رخصة استثنائية من السلطات العمومية تسمح بتجميد تحت الفراغ للحوم الحمراء المستوردة قبل نهاية تاريخ صلاحيتها نظرا لتزامن وصول شحنات كبيرة منها.”