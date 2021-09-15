خفض الضريبة على القيمة المضافة وجهاز وطني للمستهلك

لضبط السوق وحماية القدرة الشرائية.. شركاء يقترحون:

دعا رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، مصطفى زبدي، الأربعاء، بالجزائر العاصمة، إلى تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على مواد واسعة الاستهلاك من أجل التحكم في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

وتطرق زبدي، خلال لقاء صحفي بمقر الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، لارتفاع الأسعار الذي تشهده السوق الوطنية منذ مدة، مشددا على ضرورة “تخفيض أو إلغاء الضريبة على القيمة المضافة على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن”.

كما دعا إلى تحديد هامش الربح لقائمة معينة من المنتجات الأساسية مع تحيين السعر المرجعي لها.

واعتبر أن تأسيس “جهاز وطني لحماية المستهلك” يقوم بالاستشراف في السوق التنسيق بين القطاعات أصبح “ضرورة ملحة” من أجل التحكم في الأسعار وضبط المعاملات التجارية وبالتالي حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وطالب أيضا بـ”تنظيم جلسات وطنية تضم ممثلين من مختلف القطاعات لوضع مخطط للسوق النموذجي الذي نريد العمل به في بلادنا”.

كما شدد على ضرورة تنفيذ مشروع أخلقة الممارسات التجارية كونه يتضمن إجراءات تنظيمية من شأنها التحكم في السوق.

وأرجع زبدي ارتفاع الأسعار إلى “غياب شفافية ميكانيزمات التسويق” التي تكون، حسبه، غير معروفة في أغلب الأحيان، داعيا إلى أهمية اتخاذ حلول جذرية من أجل الحد من الارتفاع الفاحش لأسعار المنتجات الاستهلاكية.

من جهته، اقترح الأمين العام للاتحاد العام للتجار و الحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، استحداث “وزارة التخطيط” من أجل تحديد الاحتياجات الوطنية بغية التحكم في الأسعار، مبرزا أهمية توجيه الدعم لمستحقيه.

كما ناشد بأهمية الإسراع في رقمنة قطاع التجارة و التعامل بالبطاقة الإلكترونية لمواكبة التطور وإضفاء الشفافية في المعاملات التجارية.

و طالب بن شهرة بمحاربة السوق الموازية كونها تشكل، حسبه، “أكثر من 60 بالمئة من التجارة غير القانونية التي تعتبر ملاذا آمنا للمحتكرين المضاربين”.