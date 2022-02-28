-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

خفض تكاليف الكهرباء لفائدة الخبازين.. وزارة التجارة تقرر

الشروق أونلاين
  • 36
  • 0
خفض تكاليف الكهرباء لفائدة الخبازين.. وزارة التجارة تقرر

عقدت وزارة التجارة، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي عدة قطاعات وجمعيات لدراسة اقتراح خفض تكاليف الكهرباء لفائدة الخبازين.

وأوضح بيان لوزراة التجارة، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات تحت إشراف الأمين العام وبحضور ممثلي قطاعات التجارة, الطاقة, الجمعيات المهنية للتجار والحرفيين وفيدرالية الخبازين لدراسة الاقتراحات المتعلقة بخفض تكاليف استهلاك الكهرباء من طرف الخبازين”.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على العمل على إدماج الخبازين في التعريفة المتعلقة بالبوابة 53 من التعريفات المطبقة من طرف شركة الكهرباء والغاز وفقا للقرار الصادر في 29 ديسمبر 2015 من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز, والتي تتناسب وحجم نشاطهم مع تحسيسهم بضرورة انتسابهم الطوعي لهذه التعريفة قصد السماح لمصالح الشركة العمومية بتغيير عداداتهم وتنصيب عدادات خاصة بهذا النظام”,

وأضاف نفس المصدر أن مصالح التجارة ستواصل التنسيق مع كل الدوائر الوزارية الأخرى للتجسيد التدريجي لكل الانشغالات الأخرى التابعة لاختصاصها.

مقالات ذات صلة
كل التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية وترقية التصدير

كل التسهيلات لدعم المؤسسات الإنتاجية وترقية التصدير

رسميّا.. إيطاليا تطلب التفاوض لإمدادها بكميات إضافية من الغاز

رسميّا.. إيطاليا تطلب التفاوض لإمدادها بكميات إضافية من الغاز

الغاز الجزائري لنجدة فرنسا

الغاز الجزائري لنجدة فرنسا

ارتفاع آخر لأسعار الطاقة في ظل حرب أوكرانيا

ارتفاع آخر لأسعار الطاقة في ظل حرب أوكرانيا

شهر واحد أمام المؤسسات للخروج من “المنطقة الحمراء”!

شهر واحد أمام المؤسسات للخروج من “المنطقة الحمراء”!

المشروع الضخم للطاقة الشمسية.. هذا ما كشفه مسؤول بالوزارة

المشروع الضخم للطاقة الشمسية.. هذا ما كشفه مسؤول بالوزارة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد