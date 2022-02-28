خفض تكاليف الكهرباء لفائدة الخبازين.. وزارة التجارة تقرر

عقدت وزارة التجارة، اجتماعا تنسيقيا مع ممثلي عدة قطاعات وجمعيات لدراسة اقتراح خفض تكاليف الكهرباء لفائدة الخبازين.

وأوضح بيان لوزراة التجارة، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات تحت إشراف الأمين العام وبحضور ممثلي قطاعات التجارة, الطاقة, الجمعيات المهنية للتجار والحرفيين وفيدرالية الخبازين لدراسة الاقتراحات المتعلقة بخفض تكاليف استهلاك الكهرباء من طرف الخبازين”.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على العمل على إدماج الخبازين في التعريفة المتعلقة بالبوابة 53 من التعريفات المطبقة من طرف شركة الكهرباء والغاز وفقا للقرار الصادر في 29 ديسمبر 2015 من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز, والتي تتناسب وحجم نشاطهم مع تحسيسهم بضرورة انتسابهم الطوعي لهذه التعريفة قصد السماح لمصالح الشركة العمومية بتغيير عداداتهم وتنصيب عدادات خاصة بهذا النظام”,

وأضاف نفس المصدر أن مصالح التجارة ستواصل التنسيق مع كل الدوائر الوزارية الأخرى للتجسيد التدريجي لكل الانشغالات الأخرى التابعة لاختصاصها.