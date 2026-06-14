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اقتصاد

خفض تكلفة الكهرباء الخضراء إلى 2 سنت.. رهان الجزائر الجديد لجذب الاستثمارات

محمد فاسي
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خفض تكلفة الكهرباء الخضراء إلى 2 سنت.. رهان الجزائر الجديد لجذب الاستثمارات
الشروق أونلاين

أكد المدير العام لمجمع الطاقة الخضراء، بوخالفة يايسي، أن الجزائر مطالبة بخفض تكلفة إنتاج الكهرباء الخضراء من نحو 5 سنتات حالياً إلى ما بين 1.5 و2 سنت لكل كيلوواط/ساعة، بالتوازي مع تنفيذ برنامج الطاقات المتجددة البالغة قدرته 15 ألف ميغاواط، لضمان تنافسية الاستثمارات المرتبطة بمشاريع الطاقة النظيفة والشراكة مع الاتحاد الأوروبي.

وأوضح يايجي، خلال استضافته في برنامج “ضيف اليوم” على القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية، أن تحقيق هذا الهدف يمر عبر استكمال برنامج 3200 ميغاواط الجاري حالياً، وإطلاق البرنامج التالي بقدرة 3000 ميغاواط، ما من شأنه جذب مزيد من الاستثمارات وتمكين الشركات من تحسين أدائها وخفض تكاليف الإنتاج وآجال التسليم ورفع الجودة.

وجاءت تصريحات المسؤول عقب إعلان المفوضية الأوروبية عن استراتيجيتها الجديدة للطاقة “التعاون عبر المتوسطي للطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة” (T-MED)، التي تراهن على دور محوري للجزائر في التحول نحو الطاقات المتجددة.

وأشار يايجي إلى أن البرنامج سيمكن الاتحاد الأوروبي من الحصول على طاقة خضراء خالية من الكربون، مقابل تطوير الجزائر لقدراتها الإنتاجية المحلية، بما يساهم في توسيع قاعدتها الصناعية وخلق عدد كبير من فرص العمل.

كما جدد التأكيد على اهتمام الجزائر بالمشاريع الطاقوية الكبرى، وعلى رأسها “ممر الهيدروجين الجنوبي” و”ميدلينك”، معتبراً أن الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد من أغنى المناطق الاقتصادية في العالم، تتيح للجزائر فرصة الانتقال من تصدير المواد الخام الطاقوية إلى تصدير منتجات صناعية منخفضة البصمة الكربونية.

وشدد المتحدث على أن توفر الموارد الطبيعية وحده لا يكفي لتحقيق هذا التحول، قائلاً إن وجود الشمس والرياح لا يعني بالضرورة امتلاك جميع المقومات اللازمة للإنتاج بأسعار تنافسية، ما يجعل خفض تكلفة الكهرباء الخضراء عاملاً حاسماً في إنجاح المشاريع المستقبلية.

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