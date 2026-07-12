خفض مؤقت لإنتاج محطة فوكة 1 لتحلية مياه البحر

بسبب صيانة مبرمجة

أعلنت الشركة الجزائرية لتحلية المياه، فرع مجمع سوناطراك، تسجيل خفض مؤقت ومتحكم فيه في إنتاج محطة تحلية مياه البحر فوكة 1 بنسبة 16 بالمائة، ابتداء من اليوم الأحد 12 جويلية إلى غاية الثلاثاء 14 جويلية 2026، وذلك في إطار تنفيذ برنامج الصيانة الوقائية السنوي المبرمج.

وأوضحت الشركة، في بيان لها، أن هذا الإجراء يخص عملية الغسل الكيميائي لوحدات التحلية، وسيتم لمدة 48 ساعة وفق برنامج معد مسبقًا وبالتنسيق الكامل مع الجزائرية للمياه، بما يضمن استمرارية الخدمة وتأمين عملية التزويد بالمياه.

وأكدت أن محطة فوكة 1 ستواصل نشاطها الإنتاجي بشكل عادي خلال فترة الصيانة، بقدرة إنتاج تبلغ 100 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يوميًا، أي بانخفاض مؤقت قدره 20 ألف متر مكعب يوميًا مقارنة بقدرتها الإجمالية البالغة 120 ألف متر مكعب يوميًا.

وشددت الشركة الجزائرية لتحلية المياه على أن هذا الإجراء يندرج ضمن سياسة الصيانة الوقائية الاستباقية المعتمدة للحفاظ على كفاءة وحدات الإنتاج، وتعزيز موثوقية التجهيزات وضمان استدامة الأداء وفق أفضل الممارسات، مؤكدة أنه لا يرتبط بأي عطل أو ظرف استثنائي.

وجددت الشركة التزامها بالشفافية في التواصل والعمل وفق أعلى معايير الاحترافية والمسؤولية، مع مواصلة تسخير إمكاناتها البشرية والتقنية لضمان استمرارية الإنتاج وتأمين تزويد المواطنين بالمياه الصالحة للشرب.