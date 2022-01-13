خلادي رئيسا جديدا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي

تم الخميس، تنصيب خلادي سيدي محمد بوشناق رئيسا جديدا للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خلفا لرضا تير.

و جاء في بيان للمجلس الوطني ااقتصادي والاجتماعي أن مدير ديوان رئيس الجمهورية، عبد العزيز خلاف، ترأس مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، البروفيسور خلادي سيدي محمد بوشناق، خلفا للبروفيسور رضا تير.

وأضاف البيان “استهل خلاف كلمته بالتذكير بالمهمة الدستورية للمجلس، مشيدا بالعمل الذي قام به البروفيسور رضا تير أثناء توليه رئاسته، مؤكدا أنه “استلم مهامه في فترة غير سهلة، لكنه كان لابد أن ينطلق من بناء كل شيء، من المقر إلى سياسات العمل..”.

كما ذكر خلف بالفضل الذي كان له “في إعادة بناء هذه المؤسسة المركزية ووضعها في منظومتها التشاورية في الشؤون الإجتماعية والإقتصادية والبيئية، وكلها قضايا جوهرية ذات أهمية كبرى”.

وذكر البيان أن المجلس هو “فضاء لإشراك كل الفاعلين في المجتمع للتفكير في السياسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية والتأكد من تماشيها مع السياسة العامة للدولة، خاصة فيما يتعلق ببرنامج رئيس الجمهورية والتزاماته 54…”.

من جهته عبر البروفيسور بوشناق عن امتنانه لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصه باختياره لترأس هذه الهيئة، متمنيا أن يكون على قدر المسؤولية.

كما استعرض مهام للمجلس والمبنية أساسا على الإصغاء ودوره الإستشاري، والقيام باقتراحات وتوصيات استشرافية من أجل مرافقة البرنامج الذي التزم به رئيس الجمهورية عبدالمجيد تبون، وهذا بالإعتماد على الكفاءات من إطارات وخبراء المجلس التي تعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف.

كما أكد على العمل الميداني لما له من أهمية في نقل انشغالات المجتمع إلى رئيس الجمهورية وإلى الوزير الأول.

من جهته، قام البروفيسور رضا تير بتقديم إطارات المجلس للرئيس الجديد، مشيدا بالمجهودات التي بذلوها طيلة الفترة الماضية، كما عرض المهام التي أنجزها المجلس، لاسيما تلك المتعلقة بالإلتزام رقم 27 من التزامات رئيس الجمهورية، متمنيا أن يكون قد وفق في تحقيقها، والمرتكزة أساسا على استرجاع قدرات المجلس كفضاء للحوار والتشاور وبناء مركز للذكاء الإقتصادي الذي تم إعداده بأدوات تكنولوجية جديدة وبكفاءة إطارات المجلس.