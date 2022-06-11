خلافات داخل “الهلال الأحمر” ترهن العمل الإنساني!

حملاوي في مهمة رأب الصدع ميدانيّا

دعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، السبت، خلال زيارة العمل والتفقد التي قادتها إلى ولاية تيزي وزو، إلى ضرورة تضافر الجهود والعمل سويا من اجل بناء الجزائر، بعيدا عن النزاعات والخلافات، وجاء تصريحها على خلفية الخلاف القائم بين أعضاء عدة لجان تابعة للهلال الأحمر الجزائري بالولاية، ما اثر سلبا على سير العمل الإنساني بمختلف المناطق.

واستمعت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري للانشغالات والمشاكل العالقة، حيث أكدت أن الحس التطوعي والإنساني عند أعضاء الهلال الأحمر الجزائري المتطوعين يجعل منهم فوق كل الخلافات والنزاعات، مشيرة إلى أنها قد أتت من اجل تسوية الوضع.

من جهة أخرى، عادت حملاوي إلى مسألة الرقمنة في القطاع، حيث اعتبرت العملية خطوة أولى، مشيرة إلى انه قد تمت مطالبة جميع ولايات الوطن بتقديم الإحصائيات التي لديهم، ليس فقط إحصائيات المنخرطين أو المتطوعين في الهلال، والمتعلقة أساسا بالمستوى والسن، أو معايير أخرى تبنى عليها شروط الانخراط، وإنما تجاوزتها إلى رقمنة عدد العائلات المعوزة بإحصاء عدد الأطفال، لأن حاجيات الطفل تتغير وستكون له حاجيات أخرى، لهذا وجب على الهلال الأحمر مرافقة هذه العائلات على المدى المتوسط والطويل وليس القصير فقط.

وكشفت المتحدثة أنه سيتم الإدلاء بتطورات العملية خلال عقد ندوة صحفية فور الانتهاء من أرضية الرقمنة قبل نهاية السنة الجارية.