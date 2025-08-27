“خلافات عائلية” وراء جريمة قتل مسؤولة في مؤسسة صيانة الأنابيب التابعة لسوناطراك في الأغواط

كشف وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط يوم الأربعاء في بيان، توقيف موظفة في مؤسسة صيانة الأنابيب التابعة لمجمّع سوناطراك في الأغواط، لاتهامها باغتيال رئيسة دائرة الإدارة والوسائل في ذات المؤسسة.

حيث تبيّن من خلال التحقيق الابتدائي في جريمة القتل، التي وقعت يوم 24 أوت الجاري، أن “دواعي اقتراف الجريمة يعود لوجود خلافات سابقة بين الجانية والضحية، ترتبط بعلاقة القرابة بينهما، ولا علاقة لها بالجانب المهني”.

وتمّ تقديم المشتبه فيها يوم الأربعاء، أمام نيابة الجمهورية، التي أمرت بفتح تحقيق قضائي بموجب طلب افتتاحي ضد المتهمة، عن جناية الاغتيال.

وبعد سماع المتهمة من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الأغواط، أصدر هذا الأخير أمرا بوضعها رهن الحبس المؤقت، يضيف المصدر ذاته.