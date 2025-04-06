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اقتصاد

خلافا لدول كثيرة..تركيا تعرب عن ارتياحها للرسوم الجمركية الأمريكية

الشروق أونلاين
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خلافا لدول كثيرة..تركيا تعرب عن ارتياحها للرسوم الجمركية الأمريكية

 في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومات الغربية الحليفة للولايات المتحدة الأمريكية، اعتراضها على رسوم ترمب الجمركية، أعربت تركيا عن ارتياحها للنسبة المئوية التي فرضها الرئيس الأمريكي، على المنتجات التركية والتي لا تتعدّى حدود 10 % باستثناء صناعة السيارات الي تقدّر بـ 25 %.

تعدّ تركيا شريكا تجاريا مهما للولايات المتحدة الأمريكية بقيمة اجمالية بلغت سنة 2024 مستوى 32,6 مليار دولار، حيث صدّرت أنقرة منتجات بقيمة 16.4 مليار دولار إلى السوق الأميركية، مقابل استيراد سلع من أميركا بقيمة 16.2 مليار دولار في العام نفسه.

ومن أصل إجمالي الصادرات التركية إلى أمريكا، بلغت صادرات صناعة السيارات خلال السنة الماضية مستوى 1,1 مليار دولار، ما يدلّ على أن نسبة 25 % المفروضة على صناعة السيارات لن يكون لها تأثير كبير على هذه الصادرات.

وفي المقابل يرى الكثير من الخبراء الأتراك، أن اعتماد نسبة رسوم لا تتعدّى 10 % على باقي المنتجات المصدّرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، مقارنة بدول الاتحاد الأوربي وكوريا واليابان والصين، يعدّ فرصة سانحة لتركيا من أجل تعزيز حضورها في السوق الأمريكي وملء الفراغ الذي قد تتركه الدول المنافسة.

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