-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

خلاف أوروبي فرنسي حول إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

الشروق أونلاين
  • 341
  • 0
خلاف أوروبي فرنسي حول إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

 أعلنت الكثير من الدول الأوربية رفضها للمقترح الفرنسي، الذي أعلنه رئيس البلاد، ايمانويل ماكرون، والقاضي بامكانية ارسال قوات عسكرية برية إلى الأراضي الأوكرانية.

وقد نأت دول أوربية وازنة في حلف الـ “ناتو” بنفسها عن تصريح ماكرون، على غرار بريطانيا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وجمهورية التشيك بنفسها عن أي اقتراح باحتمال التزامها بإرسال قوات برية إلى الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثالث.

وفي تصريح للمستشار الألماني، أولاف شواتس، قال “لن ترسل الدول الأوروبية ولا دول حلف شمال الأطلسي قوات برية إلى أوكرانيا”.

من جهتها، حذرت روسيا، من أن أي تحرك من هذا النوع سيؤدي حتما إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.

مقالات ذات صلة
وفاة المصرفي البريطاني جاكوب روتشيلد

وفاة المصرفي البريطاني جاكوب روتشيلد

الكرملين يحذر من إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

الكرملين يحذر من إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا

إطلاق المبادرة البرازيلية لمساعدة اللاجئين الصحراويين

إطلاق المبادرة البرازيلية لمساعدة اللاجئين الصحراويين

صديق الطيار الأمريكي يتحدّث عن مشاركة الجيش الأمريكي في قتال حماس داخل الأنفاق

صديق الطيار الأمريكي يتحدّث عن مشاركة الجيش الأمريكي في قتال حماس داخل الأنفاق

وزير الخارجية الفرنسي يخيب آمال النظام المغربي في الرباط

وزير الخارجية الفرنسي يخيب آمال النظام المغربي في الرباط

جلسة مفتوحة في مجلس الأمن حول الوضع الغذائي بغزة

جلسة مفتوحة في مجلس الأمن حول الوضع الغذائي بغزة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد