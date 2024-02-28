خلاف أوروبي فرنسي حول إرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا

أعلنت الكثير من الدول الأوربية رفضها للمقترح الفرنسي، الذي أعلنه رئيس البلاد، ايمانويل ماكرون، والقاضي بامكانية ارسال قوات عسكرية برية إلى الأراضي الأوكرانية.

وقد نأت دول أوربية وازنة في حلف الـ “ناتو” بنفسها عن تصريح ماكرون، على غرار بريطانيا وألمانيا وبريطانيا وإسبانيا وبولندا وجمهورية التشيك بنفسها عن أي اقتراح باحتمال التزامها بإرسال قوات برية إلى الحرب في أوكرانيا التي دخلت الآن عامها الثالث.

وفي تصريح للمستشار الألماني، أولاف شواتس، قال “لن ترسل الدول الأوروبية ولا دول حلف شمال الأطلسي قوات برية إلى أوكرانيا”.

من جهتها، حذرت روسيا، من أن أي تحرك من هذا النوع سيؤدي حتما إلى صراع بين روسيا وحلف شمال الأطلسي.