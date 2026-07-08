خلاف جديد بين ترامب ونتنياهو بسبب تركيا.. ما القصة؟

اشتعل خلاف جديد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بسبب صفقة محتملة بين واشنطن وتركيا.

وبمجرد أن صرح ترامب بأنه يدرس بيع مقاتلات “إف 35” الشبحية لتركيا، خرج نتنياهو في مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، أعرب من خلالها عن رفضه القاطع لهذه الخطوة.

واعتبر نتنياهو أن تزويد أنقرة بهذا النوع من الطائرات المتطورة سيؤثر على ميزان القوى في منطقة الشرق الأوسط، وسيمنح تركيا قدرات عسكرية إضافية لا تصب في مصلحة الاستقرار، على حد تعبيره.

وأشار إلى أنه أبلغ ترامب مباشرة بموقفه الرافض للصفقة، مؤكدا أن بيع مقاتلات “إف-35” لتركيا لن يخدم المصالح الأمريكية، خاصة في ظل الخلافات المتصاعدة بين البلدين بشأن عدد من الملفات الإقليمية.

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد ساعات من إعلان ترامب، الموجود في تركيا للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، أنه يدرس رفع الحظر الذي فرضته إدارته سابقا على بيع مقاتلات “إف-35” لأنقرة، واصفا تركيا بأنها “حليف استثنائي” للولايات المتحدة.

في ذات السياق، كشفت تقارير إعلامية أمريكية أن وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث يعتزم زيارة تل أبيب، حيث من المنتظر أن يبحث مع نتنياهو ووزير الحرب يسرائيل كاتس عددا من الملفات، أبرزها المخاوف الإسرائيلية من احتمال إتمام صفقة المقاتلات مع تركيا، إلى جانب التطورات المتعلقة بإيران.