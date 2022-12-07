خلاف حول الميراث ينتهي بجريمة قتل بشعة!

المتهم خنق ابن عمه ونكّل بجثته

كشفت محاكمة كهل، في أواخر العقد الخامس من العمر، أمام محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء، الثلاثاء، عن وقائع خطيرة تتعلق بجريمة قتل بشعة ارتكبها المتهم في حق ابن عمه ورمى جثته بين الصخور بشاطئ المرسى شرق العاصمة.

تفاصيل الملف، انطلقت من تحقيق أمني باشرته عناصر الشرطة القضائية، بعد العثور على جثة شخص من جنس ذكر دون رأس بالشاطئ الصخري “تامنفوست”، أين تم اكتشاف الجثة من طرف أشقاء الضحية قبل إبلاغ عناصر الأمن، وأظهر تقرير الطبيب الشرعي تلقي الضحية ضربات على الرأس ثم الخنق الذي كان سببا مباشرا للوفاة وتعرّض الجثة للتنكيل بأعمال وحشية بعد قطع الرأس بواسطة سيف ورمي الجدع من أعلى الشاطئ الصخري ما تسبب في انشطارها إلى قطع.

وتمكنت عناصر الشرطة العلمية من تحديد هوية الجاني بعد تطابق عينات الدم الذي عثر عليها بملابس المتهم، استنادا إلى تصريح ابنته، التي كشفت أن والدها دخل إلى المنزل يوم الوقائع وقميصه ملطخ بالدماء، كما كان يردد عبارات تهديد بالقتل واكتشافها لاحقاً اختفاء سيف والدها من مكانه، وهو ما اعتمدت عليه فرقة البحث والتحري لفك لغز جريمة القتل وتوقيف الجاني بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد، وجناية ارتكاب أفعال وحشية.

التحريات الأمنية كشفت لاحقاً أن المتهم والضحية تجمعهما قرابة كونهما أبناء عمومة، وهما بصدد تسوية إجراءات الحصول على ميراث جدتهما المتمثل في قطع أراض بولاية تيارت، وقد تسبّبت صعوبة تسوية وثائق الملكية في خلاف بينهما انتهى بجريمة قتل، حسب ما أظهرته التحريات الأمنية.

المتهم وخلال سماع أقوله من قبل المحكمة، الأربعاء، أنكر وقائع القتل المتابع بها، وصرح أن شهادة ابنته ضده أمام مصالح الأمن مجرد افتراءات انتقاما منه لأنه طلق والدتها وتحريض الأخيرة لها من أجل توريطه بالملف، وردا على أقواله نوه النائب العام أثناء مرافعته إلى تطابق تقارير الخبرة والأدلة العلمية لإدانة المتهم بجناية القتل والقيام بأعمال وحشية، ملتمسا توقيع عقوبة الإعدام في حقه.