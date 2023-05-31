خلال أسبوع.. توقيف 78 تاجر مخدرات وحجز 4 قناطير من الكيف

أوقفت مفارز للجيش 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية و78 تاجر مخدرات، كما أحبطت محاولات إدخال ازيد من 4 قناطير من الكيف عبر الحدود المغربية.

وحسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع، فقد تم خلال الأسبوع الأخير من شهر ماي توقيف 78 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 4 قناطير و67 كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 181334 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت وتندوف، أوقفت مفارز تابعة للجيش الجزائري، 265 شخصا وضبطت 26 مركبة و112 مولدا كهربائيا و81 مطرقة ضغط و07 أجهزة للكشف عن المعادن و70 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 33 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و10 بنادق صيد، وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 22 طن، بالإضافة إلى 24 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 15258 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الجزائرية وأنقذوا 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 344 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الجزائري.