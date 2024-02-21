خلال أسبوع.. حجز كمية ضخمة من الكوكايين عبر الحدود مع المغرب

أحبطت مفارز مشتركة للجيش الوطني بالتنسيق مع الأمن محاولات إدخال 15 قنطارا من الكيف و59 كلغ من الكوكايين عبر الحدود مع المغرب.

وحسب ما كشفت عنه الحصيلة العملياتية للجيش خلال الفترة الممتدة من 14 إلى 20 فيفري 2024، فقد تم تنفيذ عدة عمليات أسفرت عن نتائج نوعية.

وأوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 35 تاجر مخدرات.

كما أحبطت محاولات إدخال كميات ضخمة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 59.304كيلوغرام من الكوكايين و15 قنطـار و32كيلوغرام من الكيف المعالج، بالإضافة إلى 88644 قرص مهلوس.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش عنصري دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليتين منفصلتين عبر التراب الوطني.

وتمكنت مفرزة أخرى من كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية و5 قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى خلال عملية بحث وتفتيش بتيسمسيلت.

وأعلن البيان عن توقيف بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، 286 شخصا وضبط 45 مركبة و120 مولدا كهربائيا و62 مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غيرالمشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 45 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و22 بندقية صيد ومسدس آلي و27112 لتر من الوقود و91 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و20 قنطار من مادة التبغ و6760 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهتهم، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ 50 شخص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 384 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.