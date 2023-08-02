خلال أسبوع واحد.. إحباط محاولات “حرقة” لـ 270 شخصا

أحبط حراس السواحل، خلال الأسبوع الأخير من شهر جويلية، محاولات هجرة غير شرعية لـ 270 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

وحسب ما أفدت به الحصيلة الأسبوعية لوزارة الدفاع، فقد نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 26 جويلية إلى 01 أوت 2023، عديد العمليات التي أسفرت عن نتائج نوعية.

في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

في إطار تأمين وحماية مياهنا الإقليمية ومحاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات، تمكنت فرقة بحرية تابعة للمجموعة الإقليمية لحرس السواحل بالجزائر العاصمة بالواجهة البحرية الوسطى بالناحية العسكرية الأولى، من إحباط محاولة إدخال كمية من مادة الكوكايين تُقدر بـ 35 كيلوغرام و800 غرام، كانت مُحملة على متن سفينة تجارية تحمل راية دولة مالطا وهذا على مستوى ميناء الجزائر.

العملية انطلقت بفضل استغلال معلومات بالتنسيق مع مصالح الأمن الوطني حول تواجد كمية من الكوكايين مخبأة داخل السفينة التجارية “HARIS” القادمة من دولة مالطا، والتي كانت راسية على مستوى الرصيف 33 بميناء الجزائر، إذ تم توجيه وحدات عائمة لحراس السواحل قصد تأمين مسرح العملية. وبناء على تسخيرة وكيل الجمهورية، تم إخضاع السفينة للتفتيش الدقيق من طرف أعوان حرس السواحل، مما أسفر عن كشف وضبط الكمية سالفة الذكر كانت مخبأة على مستوى رافعة على متن السفينة.

في ذات السياق، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 36 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 174 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط 271007 قرص مهلوس.

وبكل من تمنراست وأدرار وإن ﭭزام وجانت، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 161 شخصا وضبطت 28 مركبة و195 مولدا كهربائيا و103 مطرقة ضغط و05 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تُستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 19 شخصا آخر وضبط 06 بنادق صيد وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ13 طن بالإضافة إلى 16 قنطار من مادة التبغ و28835 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 7921 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا (270) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 237 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.