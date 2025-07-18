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خلال أقل من ساعة.. ضحايا ومصابين في انهيار عقارين بالقاهرة

الشروق أونلاين
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خلال أقل من ساعة.. ضحايا ومصابين في انهيار عقارين بالقاهرة

شهدت العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الجمعة، حادثين مأساويين بانهيار عقارين سكنيين في منطقتين مختلفتين، خلال أقل من ساعة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى وقتيل.

وقع الحادث الأول في منطقة مصر القديمة، حيث انهار عقار مكون من أربعة طوابق، وأسفر عن إصابة خمسة أشخاص، تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. كما جرى إخلاء العقارات المجاورة كإجراء احترازي لحماية السكان.

وبعد أقل من ساعة، تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بانهيار عقار آخر في منطقة ساحل شبرا، يتكون من ثلاثة طوابق.

وتوجهت قوات الحماية المدنية إلى الموقع على الفور وبدأت عمليات البحث والإنقاذ، حيث تم انتشال جثمان شاب يبلغ من العمر 20 عامًا توفي نتيجة الحادث، بينما تم تأكيد أن العقار كان خاليًا من السكان وقت الانهيار، إلا أنه تسبب في وفاة أحد المارة.

من جانبه، صرّح اللواء إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة، بأن عقار شبرا كان قديمًا وآيلًا للسقوط، وقد تم إخلاؤه في وقت سابق ضمن إجراءات السلامة التي تتخذها المحافظة، مشيرًا إلى أن الانهيار لم يؤثر على الأبنية المجاورة.

وأكد المسؤولون أن محافظة القاهرة تواصل جهودها لحصر العقارات ذات الخطورة الداهمة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها بشكل عاجل حفاظًا على أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

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