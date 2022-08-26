خلال اليوم الثاني من زيارته.. هذا ما قاله ماكرون عن ملف التأشيرات

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن ملف التأشيرات يعتبر ملف حساس قد يقود إلى سوء تفاهم.

وفي تصريح له عقب زيارته إلى مقبرة “سانت اوجان” بالعاصمة اعتبر ماكرون بأن ملف التأشيرات حساس وقد يقود إلى سوء تفاهم إذا لم يتعامل معه بحساسية وحيطة.

وأضاف ماكرون أنه ناقش هذا الملف بشكل مطول مع الرئيس تبون، مؤكدا أنه لابد من سياسات لمواجهة الهجرة غير الشرعية ووضع مقاربة لهجرة انتقائية.

وفي السياق ذاته صرح الرئيس الفرنسي أنه سيتم مراجعة مدة منح التأشيرات، مؤكدا أن الملف سيتقدم كثيرا خلال الأيام القادمة.

وقام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صبيحة الجمعة، بزيارة مقبرة “سانت اوجان” ببولوغين بالجزائر العاصمة.

ونقلت الصفحة الرسمية للرئاسة الفرنسية زيارة ماكرون إلى “سانت أوجان” بأعالي العاصمة وهذا في إطار برنامجه لليوم الثاني من الزيارة التي يتضمن كذلك زيارة الجامع الأعظم.

كما سيلتقي الرئيس الفرنسي بمجموعة من المقاولين الشباب، ليتوجه بعدها في زيارة تقوده إلى ولاية وهران.

ماكرون يُغَرد بالعربية وهذا ما أكد عليه

نشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ثاني يوم من زيارته إلى الجزائر تغريدة أكد من خلالها عن مكانة الجزائر الأساسية بالنسبة لفرنسا.

وقال ماكرون في تدوينة عبر موقع التغريدات القصيرة “تويتر” “تمثل الجزائر بلدًا أساسيًا بالنسبة لفرنسا، بفعل الماضي المشترك الذي يجمعنا والحاضر الذي نتشاطره وجميع التحديات التي سنواجهها في المستقبل”.

وأضاف قائلا “وتتطلب منا مسؤوليتنا تجاه الشباب الفرنسي والشباب الجزائري تجديد شراكتنا وتعزيزها”.