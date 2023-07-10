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خلال خمسة أيام.. “ثريدز” يستقطب أكثر من 100 مليون مستخدم

الشروق أونلاين
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خلال خمسة أيام.. “ثريدز” يستقطب أكثر من 100 مليون مستخدم
ح.م

استقطب تطبيق “ثريدز” الذي أطلقته مجموعة ميتا لمنافسة تويتر، أكثر من 100 مليون مستخدم في أقل من خمسة أيام، محطماً الرقم القياسي الذي سجله برنامج الذكاء الاصطناعي “تشات جي بي تي” للتطبيق الأسرع نموا.

وفيما احتاج “تشات جي بي تي” إلى شهرين للوصول إلى عتبة 100 مليون مستخدم، وتطبيق “تيك توك” لمشاركة الفيديو تسعة أشهر، احتاج “إنستغرام” إلى عامين ونصف عام للوصول إلى هذه العلامة بعد إطلاقه في العام 2010.

وأصبح تطبيق “ثريدز” متاحا في متجري “آبل” و”أندرويد” الإلكترونيين في 100 بلد مساء الأربعاء، إلا أنه ما زال غير متوافر في أوروبا لأن ميتا غير متأكدة من مدى تأثير تشريعات الاتحاد الأوروبي بخصوص استخدام بيانات المستخدمين.

ولدى تويتر حوالى 200 مليون مستخدم منتظم، لكنها عانت إخفاقات تقنية متكررة منذ استحواذ إيلون ماسك على المنصة العام الماضي واستغنائه عن آلاف الموظفين.

واعتمد التطبيق في انطلاقته على قاعدة المستخدمين الخاصة بانستغرام التي تتخطى ملياري حساب، ما يوفر عليه تحدي البدء من الصفر.

ويُعد “ثريدز” أكبر تحد لتويتر وصاحبه إيلون ماسك الذي نجح حتى الآن في صد أي منافس محتمل من التطبيقات والمواقع المشابهة التي ظهرت مثل “بلو سكاي” و”ماستودون”.

وذكر موقع خدمة تتبع البيانات “Quiver Quantitative” أن التطبيق تجاوز 100 مليون مستخدم في الساعة 07,00 ت غ الاثنين.

وهدد ماسك بمقاضاة شركة ميتا لسرقة الأسرار التجارية والملكية الفكرية، وهي ادعاءات نفتها الشركة المالكة أيضا لفيسبوك وواتساب.

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