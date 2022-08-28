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خلال رحلة جوية بين جنيف وباريس.. طياران يتعاركان بالأيدي داخل قمرة القيادة

الشروق أونلاين
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خلال رحلة جوية بين جنيف وباريس.. طياران يتعاركان بالأيدي داخل قمرة القيادة
ح.م
الخطوط الجوية الفرنسية

شهدت رحلة جوية للخطوط الفرنسية بين جنيف وباريس شجارا غير عادي بين طيارين داخل قمرة القيادة.  

ونقلت صحيفة “لاتريبون” الفرنسية أن الخطوط الجوية الفرنسية، أوقفت طيارين بعد شجارهما في منتصف رحلة كانا يقومان بها بين جنيف وباريس في جوان الماضي.

وأوضح المصدر أنه بعد وقت قصير من الإقلاع، سمع مضيفو الطائرة الشجار، وحين دخلوا المقصورة وجدوا الطيارين يتعاركان بالأيدي.

وتدخل طاقم الطائرة لفض الشجار، وجرى نقل أحدهما إلى مكان آخر لما تبقى من الرحلة، فيما بقي سبب العراك غير واضح.

وقال المتحدث باسم شركة الطيران إن ما حصل “سلوك غير لائق تماما”، مشيرا إلى أنه تم فتح تحقيق حول الواقعة.

كما ذكر مكتب الطيران المدني أنه لم يتم إخطاره بالحادث، “لأنه لم تكن هناك عواقب على الرحلة التي حطت بسلام في باريس”.

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