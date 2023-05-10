خلال زيارته لبراغ.. ياسين وليد يبحث فرص التعاون والاستثمار مع التشيك   

بحث ياسين وليد، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، خلال زيارة عمل وتعاون الىبراغ فرص التعاون بين الجزائر والتشيك والتقى كبار المستثمرين.

وأفاد بيان للوزارة أن وليد ياسين عقد عدة لقاءات عمل ثنائية مع كل من جوزيف سيكيلا، وزير الصناعة والتجارة، بالإضافة إلى هيلينا لانكشادلوفا، وزيرة العلوم والبحث والابتكار، وبيتر أوتشكو، نائب وزير الصناعة والتجارة المكلف بالرقمنة والابتكار، حيث تم التباحث خلال هذه اللقاءات حول فرص التعاون بين الجزائر وجمهورية التشيك في مجال المؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة والابتكار واقتصاد المعرفة وكذا بخصوص القضايا المُتعلقة بالتحول التكنولوجي، في سبيل تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين.

وأضاف البيان أن الوزير عقدَ والوفد المرافق له خلال اقامتهم بجمهورية التشيك، عدداً من الاجتماعات مع أكبر الفاعلين في النظام البيئي للابتكار، على غرار مجموعة من المستثمرين الدوليين في مجال رأس المال المخاطر، والمؤسسات الناشئة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي، فضلاً عن تنظيم لقاءات مع خبراء في نفس المجال، إذ كشفوا عن اهتمامهم الكبير بالاستثمار في الجزائر خاصة في ظل الحوافز الكبيرة التي اصبحت توفرها الدولة الجزائرية للمستثمرين الأجانب في هذه المجالات، زيادة على البيئة الاقتصادية التنافسية التي تحوزها الجزائر.

وكما سمحت هذه الزيارة ايضا باستعراض الدور الكبير للمقاولاتية في الاقتصاد الوطني، والإمكانيات التي يتوفر عليها الشباب الجزائري في مجال الابتكار والابداع والاختصاصات التقنية، هذا ماأثار اهتمام الأطراف التشيكية المُختلفة من أجل ربط علاقات عمل وتعاون مع مختلف الفاعلين في النظام البيئي الوطني، حيث دعا ياسين وليد نظراءه ومختلف فعاليات النظام البيئي التشيكي إلى زيارة الجزائر موجهاً لهم الدعوة للمشاركة في الطبعة الثانية للمؤتمر الإفريقي للمؤسسات الناشئة الذي سيُنظم خلال نهاية السنة الجارية.