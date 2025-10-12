خلال ساعات.. حماس تعلن استعدادها للإفراج عن 20 رهينة صهيونية

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، أبلغت الكيان الصهيوني أنها تملك 20 رهينة على قيد الحياة وأنها مستعدة للبدء في إطلاق سراحهم اليوم الأحد.

وقالت الصحيفة في تقرير، صباح اليوم، إن الرسالة التي أرسلتها حماس عبر وسطاء عرب، تعد المرة الأولى التي تؤكد فيها الحركة وجود 20 محتجزًا صهيونيا على قيد الحياة لديها.

وبحسب مسؤول صهيوني، فإن الجيش يستعد لاستقبال المحتجزين في وقت مبكر من ليل الأحد، رغم توقعاته بأن يتم التسليم على الأرجح يوم الاثنين، تزامنًا مع الزيارة التي يجريها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمصر.

وبموجب الاتفاق الذي توسط فيه الرئيس ترامب، والذي أُبرم قبل نهاية الأسبوع الماضي، ستفرج حماس عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم.

ويعتقد الاحتلال الصهيوني أن ما يصل إلى 20 محتجزا لا يزالون على قيد الحياة في غزة، إلى جانب جثث نحو 28 آخرين.

وأبلغت حماس الوسطاء والكيان الصهيوني أنها لا تعرف مكان بعض جثث الرهائن المتوفين، وأنها ستواجه صعوبة في الوفاء بمهلة الـ72 ساعة التي حددتها خطة ترامب لتسليمهم.

من جهتها، أفادت أجهزة المخابرات الصهيونية بأن الحركة لا تعرف مكان جميع الجثث، وأقرت تل أبيب بأن انتشال الجثث سيستغرق على الأرجح وقتًا أطول.

وقبل أيام، أفادت القناة 12 العبرية، بتشكيل قوة متعددة الجنسيات للبحث عن أماكن الأسرى القتلى، في حال أعلنت حماس عجزها عن تحديد مكانهم.

وصرح مصدر مطلع للصحيفة أن قوة العمل ستوفر معدات ثقيلة لمهام مثل حفر أو هدم المباني للوصول إلى جثث القتلى.