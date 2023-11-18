“خلال ساعة واحدة”.. الاحتلال يطالب بإخلاء مستشفى الشفاء

طالب جيش الاحتلال، السبت، الأطباء والممرضين بإخلاء مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة “خلال ساعة واحدة”، في وقت يوجد فيه الآلاف من المرضى والطواقم الطبية والنازحين.

وذكرت وكالات أنباء عالمية أن جيش الاحتلال طلب عبر مكبرات صوت واتصال مع مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية، إخلاءه من جميع من فيه، “من مرضى ومصابين ونازحين وطاقم طبي والتوجه مشيا نحو شارع البحر، ومنحهم ساعة واحدة للقيام بذلك”.

وبحسب الأمم المتحدة، هناك نحو 2300 مريض وعامل صحي ونازح في هذه المؤسسة الطبية الأكبر في قطاع غزة.

من جهتها، حملت وزارة الخارجية الفلسطينية إسرائيل كامل المسؤولية عن حياة آلاف المحاصرين داخل مستشفى الشفاء في غزة، وبينهم أطفال خدّج وحديثو الولادة ومرضى وجرحى وطواقم طبية ونازحون.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور أشرف القدرة في بيان صحفي: “الشفاء أصبح معزولًا عن العالم تمامًا بسبب انقطاع الاتصالات المرضى يتضورون جوعًا. القمامة المتراكمة تشكل مهددًا جديدًا للمحاصرين في مجمع الشفاء”.

ونوه إلى أن داخل مجمع الشفاء هناك ما بين 7 و10 آلاف شخص بينما الطعام الذي سُمح بإدخاله يكفي فقط 400 شخص.