خلال شهر رمضان.. تحديد 174 نقطة بيع للأسماك

أكد وزير الصيد البحري، أحمد بداني، الإثنين، أنه تم حتى الآن، على المستوى الوطني، تحديد 174 نقطة بيع مباشر للمنتجات الصيدية “من المنتج الى المستهلك”، خلال شهر رمضان، وذلك من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.

وأوضح الوزير لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية “الشعب”، أن هذه الفضاءات تشمل نقاط بيع تابعة لغرف الصيد البحري وتربية المائيات وأخرى تابعة للقطاع الخاص تربطها عقود مع تلك الغرف”.

وأضاف أن “العملية متواصلة من أجل تحديد فضاءات أخرى، و ذلك بهدف تغطية أفضل لاحتياجات السوق الوطنية بالمنتجات الصيدية خلال شهر رمضان المعظم وبأسعار اقتصادية”.

كما صرح الوزير “أننا نعمل على إعادة عملية البيع المباشر للمنتجات الصيدية في أفضل الشروط، علما أن منتجات مزارع تربية المائيات سيما سمك البلطي التي تلقى رواجا لدى المواطنين”.

وتابع يقول، أنه يتم العمل على إنشاء منصة رقمية تسمح بتحديد نقاط البيع المباشر تلك، وتسهيل الوصول إلى المنتجات المقترحة.