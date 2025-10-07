“خلال عامين فقط”.. عطاف يشيد بـ”الحركية اللافتة” للعلاقات بين الجزائر وسلوفينيا

لدى افتتاح الدورة الأولى للّجنة الحكومية المشتركة الجزائرية السلوفينية:

أشرف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، رفقة نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا تانيا فايون، على أشغال الدورة الأولى للّجنة الحكومية المشتركة الجزائرية السلوفينية.

وخلال كلمته الافتتاحية بالمناسبة، أشاد عطاف بـ”الحركية اللافتة التي شهدتها العلاقات بين البلدين، خلال فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز العامين”. وقال إن مثل هذه الحركية “لم تشهد غيرها إلا بعد انقضاء فترات أطول من الزمن”.

وأشار وزير الدولة في هذا الشأن، إلى “السرعة غير المعهودة في تبادل التمثيل الدبلوماسي. الذي تكلّل بفتح سفارتين للبلدين بلوبليانا والجزائر العاصمة، وتعيين سفيرتَيْن على رأسهما”.

“وخلال هذين العامين، شاءت الأقدار أن تتصادف عُهْدَتَا بَلَدَيْنَا بمجلس الأمن، لتضيف بُعدا جديدا لهذا التقارب الواعد بين بلدينا الصديقين. وهو التقارب الذي نثق تمام الثقة أنه خَلَّفَ أثرا إيجابيا على عمل هذه الهيئة”، يضيف عطاف.

قبل أن يذكّر بأن “زيارة الدولة التي قام بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى سلوفينيا شهر ماي الماضي. شكّلت محطة مفصلية في مسار العلاقات الثنائية”.

“وَقَبْلَهَا بعام، كانت الزيارة الرسمية التي قام بها الوزير السلوفيني الأول روبرت غولوب إلى الجزائر، قد مهَّدت الطريق واسعا لفتح آفاق جديدة للتعاون بين بلدينا”، يقول وزير الدولة.

ولم تعد العلاقات الجزائرية السلوفينية تقتصر على قطاع الطاقة. بل صارت تتوسع لتشمل جميع القطاعات التي تزخر بفرص التعاون والشراكة، يتابع عطاف. مثمّنا “ما تمّ تحقيقه من تقدم مشجّع لتمهيد الطريق نحو بناء تعاون مثمر في مجالات:

الذكاء الاصطناعي،

واقتصاد المعرفة،

والمؤسسات الناشئة،

وتكنولوجيات الفضاء،

والفلاحة،

والصناعة الصيدلانية،

والصحة،

وتكوين الموارد البشرية،

وقطاع النقل الجوي والبحري.

“الجزائر وسلوفينيا.. صفّا واحدا إلى جانب القضايا العادلة”

وعلى الصعيد الدولي، تحدّث عطاف في كلمته عن “المستوى المتميز الذي بلغه التنسيق السياسي بين البلدين، حيال أبرز التحديات التي يواجهها عالمنا اليوم”.

حيث أعرب الوزير عن “اعتزاز الجزائر بتجربتها المشتركة مع سلوفينيا في مجلس الأمن الأممي. أين اتسم عمل وفدي البلدين بالانسجام التام، والتشاور المتواصل، والوقوف صفّا واحدا إلى جانب المبادئ التي نؤمن بها معا”.

منوّها بـ”الدور الريادي الذي اضطلعت به سلوفينيا العام الماضي، في صدارة الدول الأوروبية التي قررت الاعتراف بدولة فلسطين الشقيقة”. إلى جانب “موقفها الثابت من القضية الصحراوية، ودعمها المتواصل لحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره”.

رئيس الجمهورية يستقبل وزير الخارجية السلوفينية

واستقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في وقت سابق من اليوم، نائبة رئيس الوزراء وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية لجمهورية سلوفينيا تانيا فايون.

وحضر اللقاء حسب ما ذكره بيان للرئاسة، كل من مدير ديوان رئاسة الجمهورية، وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، مستشار الرئيس المكلّف بالشؤون الدبلوماسية، وسفيرة الجزائر لدى سلوفينيا.