-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

خلال 13 عاما.. هذه الدولة خسرت 420 ألف نسمة

الشروق أونلاين
  • 181
  • 0
خلال 13 عاما.. هذه الدولة خسرت 420 ألف نسمة

وصل عدد سكان ألبانيا إلى مليونين و402 ألف، و113 نسمة، في انخفاض قدره 419 ألفاً و831 نسمة عما كان عليه عام 2011، بحسب نتائج آخر تعداد وطني.

وذكر التقرير الذي أعده المعهد الألباني للإحصاء أن عدد السكان المقيمين في جمهورية ألبانيا حتى 18 سبتمبر 2023، بلغ 2.402.113 نسمة، ما يمثّل انخفاضاً بنحو 420 ألف نسمة، مقارنة بتعداد عام 2011″.

وأشار المعهد إلى أن هذا الانخفاض مستمر منذ تسعينات القرن الماضي، مدفوعاً إلى حد كبير بالهجرة.

وتشكل أرقام 2023 التعداد الثاني عشر خلال السنوات المئة الفائتة.

مقالات ذات صلة
صورة لجنود صهاينة يدوسون على العلم السعودي تقلب الشبكات.. ما القصة؟

صورة لجنود صهاينة يدوسون على العلم السعودي تقلب الشبكات.. ما القصة؟

تظافر الجهود بين مختلف القطاعات لاستقبال أبناء الجالية في الصيف 

تظافر الجهود بين مختلف القطاعات لاستقبال أبناء الجالية في الصيف 

  20 علامة تدل على أن الطفل مصاب بالتوحد

  20 علامة تدل على أن الطفل مصاب بالتوحد

تصريحات الوزير بلعريبي من ولاية برج باجي مختار بخصوص تسجيلات “عدل 3”

تصريحات الوزير بلعريبي من ولاية برج باجي مختار بخصوص تسجيلات “عدل 3”

غوغل يدرج اللغة الأمازيغية ضمن خيارات الترجمة بحروف تيفناغ!

غوغل يدرج اللغة الأمازيغية ضمن خيارات الترجمة بحروف تيفناغ!

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد