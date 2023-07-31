خلال 24 ساعة.. وفاة 8 أشخاص في حوادث المرور

لقي 8 أشخاص مصرعهم فيما أصيب 199 آخرون في حوادث مرور وقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة بعدة ولايات، حسب ما أفاد به، الإثنين، بيان للحماية المدنية.

وحسب نفس المصدر، فإن أثقل حصيلة سجلت بولاية تبسة أين لقي 03 أشخاص مصرعهم إثر اصطدام بين سيارة وشاحنة على الطريق الولائي رقم 01 بالمكان المسمى الرقيبة، بلدية الشريعة.

كما قامت فرق التدخل للحماية المدنية خلال نفس الفترة بانتشال جثة مراهق توفي غرقا في بركة مائية بالمكان المسمى منطقة مقبرة نعيجة، دائرة الحروش، ولاية سكيكدة.

وأشار ذات المصدر إلى أن وحدات الحماية المدنية تدخلت أيضا من أجل إخماد 7 حرائق من الغطاء النباتي على مستوى عدة ولايات: (1) حريق غابات، (1) حريق أشجار مثمرة، (3) حرائق أحزمة تبن وحريقين (2) نخيل.