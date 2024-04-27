“خلايا أزمة” لمتابعة إضراب المدارس

أوامر بإبقاء التلاميذ في الأقسام ضمانا لحمايتهم

تلقت مديريات التربية الولائية تعليمات صارمة بضرورة الحرص على تنصيب “خلايا أزمة”، تحسبا للإضراب الوطني الذي دعا إليه تكتل نقابات أساتذة التربية لمدة يومين ابتداء من هذا الأحد.

أفادت مصادر “الشروق” أنه بناء على التوجيهات الوزارية، فقد شرعت المصالح المختصة بمديريات التربية للولايات في تنصيب “خلايا أزمة”، لأجل متابعة الحركة الاحتجاجية عن كثب، على أن يتم إنجاز تقارير مفصلة عن الإضراب، و يتم رفعها في آجال محددة سلفا.

ولفتت مصادرنا إلى أن مديري المؤسسات التربوية، قد تلقوا تعليمات بضرورة برمجة أيام تحسيسية لفائدة مشرفي ومساعدي التربية، لحثهم على مرافقة التلاميذ نفسيا وتربويا يومي الإضراب، مع أهمية استغلال فترة التوقف عن الدراسة، لبرمجة حصص لحل التمارين، فيما شددت على أن إدارة المؤسسات مطالبة وجوبا بالتكفل التام بالمتعلمين داخل أقسامهم، بمنعهم منعا باتا من الخروج، لأجل ضمان الحماية لهم من الشارع.

وأشارت المصادر إلى أن رؤساء المؤسسات قد تلقوا تعليمات تحثهم على أهمية موافاة المصالح المختصة بمديريات التربية بالقوائم الاسمية للأساتذة المشاركين في الإضراب، مرفوقة بحساباتهم الجارية، للشروع في تطبيق إجراءات الاقتطاع من المرتبات، تحت عنوان الامتناع عن تقديم خدمة عمومية.