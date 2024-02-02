خلايا محلية لضمان وفرة المنتجات في رمضان

بمبادرة من الاتحاد العام للتجار والحرفيين

شرع الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين في إنشاء خلايا محلية لمتابعة التحضيرات الخاصة برمضان، قصد ضمان وفرة المنتجات بشكل منتظم في الأسواق، حسب ما كشف عنه، الخميس بالجزائر العاصمة، الأمين العام للاتحاد، عصام بدريسي.

وأوضح بدريسي في كلمة له خلال اشغال الدورة الخامسة العادية للمجلس الوطني للاتحاد أنه “وبغرض دعم وتوجيه التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين وبغية ضمان وفرة المنتجات الغذائية وحسن توزيعها في شهر رمضان، تم توجيه تعليمات للمكاتب الولائية للاتحاد تقضي بإنشاء خلايا محلية لمتابعة التحضيرات الخاصة بهذا الشهر الفضيل”.

كما دعا د بدريسي بالمناسبة، إطارات وأعضاء الاتحاد ومن خلالهم كافة التجار والحرفيين والمتعاملين الاقتصاديين، إلى “إفشال كل المساعي التي تستهدف خلق البلبلة في صفوف التجار، بل ومحاربتها من أجل اضفاء الراحة والأمان على المواطنين، خصوصا بمناسبة اقتراب شهر رمضان الفضيل الذي يتزايد فيه الإقبال على السوق”.

وفي هذا السياق، أشار بدريسي إلى قرارات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ودعوته للمسؤولين على الشأن العام إلى التحلي بروح المبادرة والجرأة والإقبال بكل شجاعة ومسؤولية على حلحلة مشكلات التنمية بمختلف أبعادها، ولاسيما ذات الصلة المباشرة بيوميات الجزائريين وقوتهم وأمنهم الغذائي وأنشطتهم الاستثمارية.

وبعد أن ثمّن الأهمية والعناية الخاصة التي أولاها رئيس الجمهورية للقضايا والملفات المتعلقة بقطاع التجارة، أكد الأمين العام أن تجسيد الأهداف المسطرة في هذا المجال يجب أن يتم “وفق سياسة متجانسة ترتكز أساسا على تثمين الإنتاج الوطني والصناعات المحلية وأولوية الفرص للاستثمار الوطني مع تفضيل وتشجيع الاستثمار الصناعي الذي يستخدم المدخلات المحلية ويخلق فرص العمل ويدعم النمو الاقتصادي بما يستجيب للطلب الوطني وحاجيات المجتمع الجزائري”.

من جهة أخرى، أشاد بدريسي “بالمقاربة التشاركية التي انتهجها قطاع التجارة ونجاعتها في متابعة تموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك وضبط الأسعار”، مؤكدا أن “هذه المقاربة مكنت كل المتدخلين من معالجة اختلالات السوق والقضاء التدريجي على تذبذب توزيع المواد الغذائية والفلاحية في مختلف أنحاء الوطن”..