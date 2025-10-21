-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
وكيل الجمهورية لدى محكمة القليعة يعقد ندوة صحفية حول توقيف المدعو “هشام الوهراني”
الجزائر
أعلن عن تحسينات مهمة في تطوير البرامج والمناهج... سعداوي:

خلايا مشتركة لدراسة طرق تحسين النتائج الدراسية

خ. م
  • 37
  • 0
خلايا مشتركة لدراسة طرق تحسين النتائج الدراسية
ح.م
وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي

كشف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن التحضير لإدراج تحسينات مهمة لتطوير البرامج والمناهج التربوية.
وفي مداخلة له خلال يوم برلماني نظمه المجلس الشعبي الوطني بعنوان “تجربة مدارس أشبال الأمة باعتبارها نموذجا وطنيا رائدا لإلهام وتطوير المدارس الوطنية”، أفاد سعداوي أن هذه “التحسينات ستشمل أيضا الشعب العلمية في الطور الثانوي وذلك قصد بلوغ مسعى تجويد التعليم”.
كما أشار الوزير إلى تنصيب خلايا تضم إطارات وأساتذة وجمعيات أولياء التلاميذ، تتولى مهمة دراسة سبل تحسين النتائج الدراسية وذلك من خلال معالجة الإشكاليات المطروحة عبر الاعتماد على النتائج الدراسية المحصلة خلال السنة الدراسية المنصرمة.
وفي ذات المنحى، شدد الوزارة على مواصلة العمل على “تحسين ظروف التمدرس لاسيما من خلال توفير الإطار البشري وكذا الهياكل البيداغوجية لتمكين الأسرة التربوية من رفع الأداء وتحقيق جودة التعليم”.
وبالمناسبة، أشاد وزير التربية بالجهود المبذولة من قبل وزارة الدفاع الوطني الرامية إلى الارتقاء بمدارس أشبال الأمة التي وصفها بـ”النموذج الشامخ”.
من جانبه، قدم رئيس خلية الإعلام والاتصال بمديرية أشبال مدارس الأمة بوزارة الدفاع الوطني، المقدم برش عبيدة، عرضا حول نظام التدريس بمدارس أشبال الأمة، مثمنا تنظيم هذا اليوم البرلماني الذي شكل حسب ما قال “فرصة ثمينة للمساهمة في إثراء النقاش حول التربية الوطنية التي تعد سفينة النجاة للأجيال المستقبلية”.

مقالات ذات صلة
الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة.. المستثمرون مدعوون للمشاركة

الحملة الوطنية لغرس مليون شجرة.. المستثمرون مدعوون للمشاركة

نتائج ميدانيّة قياسيّة لمصالح الأمن في مكافحة الجريمة

نتائج ميدانيّة قياسيّة لمصالح الأمن في مكافحة الجريمة

“عدل”و“SAA” تبحثان الشراكة في هذا المجال

“عدل”و“SAA” تبحثان الشراكة في هذا المجال

حرب الابادة

حرب الابادة

لماذا لا يجمّد الاتحاد البرلماني الدولي عضوية الكنيست؟

لماذا لا يجمّد الاتحاد البرلماني الدولي عضوية الكنيست؟

تنبيه: رعود على هذه الولاية

تنبيه: رعود على هذه الولاية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد