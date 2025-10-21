خلايا مشتركة لدراسة طرق تحسين النتائج الدراسية

أعلن عن تحسينات مهمة في تطوير البرامج والمناهج... سعداوي:

كشف وزير التربية الوطنية محمد الصغير سعداوي، الثلاثاء بالجزائر العاصمة، عن التحضير لإدراج تحسينات مهمة لتطوير البرامج والمناهج التربوية.

وفي مداخلة له خلال يوم برلماني نظمه المجلس الشعبي الوطني بعنوان “تجربة مدارس أشبال الأمة باعتبارها نموذجا وطنيا رائدا لإلهام وتطوير المدارس الوطنية”، أفاد سعداوي أن هذه “التحسينات ستشمل أيضا الشعب العلمية في الطور الثانوي وذلك قصد بلوغ مسعى تجويد التعليم”.

كما أشار الوزير إلى تنصيب خلايا تضم إطارات وأساتذة وجمعيات أولياء التلاميذ، تتولى مهمة دراسة سبل تحسين النتائج الدراسية وذلك من خلال معالجة الإشكاليات المطروحة عبر الاعتماد على النتائج الدراسية المحصلة خلال السنة الدراسية المنصرمة.

وفي ذات المنحى، شدد الوزارة على مواصلة العمل على “تحسين ظروف التمدرس لاسيما من خلال توفير الإطار البشري وكذا الهياكل البيداغوجية لتمكين الأسرة التربوية من رفع الأداء وتحقيق جودة التعليم”.

وبالمناسبة، أشاد وزير التربية بالجهود المبذولة من قبل وزارة الدفاع الوطني الرامية إلى الارتقاء بمدارس أشبال الأمة التي وصفها بـ”النموذج الشامخ”.

من جانبه، قدم رئيس خلية الإعلام والاتصال بمديرية أشبال مدارس الأمة بوزارة الدفاع الوطني، المقدم برش عبيدة، عرضا حول نظام التدريس بمدارس أشبال الأمة، مثمنا تنظيم هذا اليوم البرلماني الذي شكل حسب ما قال “فرصة ثمينة للمساهمة في إثراء النقاش حول التربية الوطنية التي تعد سفينة النجاة للأجيال المستقبلية”.