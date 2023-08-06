-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
الدرك الوطني يطلق حملة تحسيس ضد حوادث المرور ويعلن:

خلايا مطاردة للمتورطين في المناورات عبر الطرقات

الشروق أونلاين
  • 164
  • 0
خلايا مطاردة للمتورطين في المناورات عبر الطرقات
أرشيف

أطلقت قيادة الدرك الوطني سلسلة من الحملات التحسيسية للحد من حوادث المرور، فضلا عن المخطط الأمني الخاص بموسم الاصطياف، حسب ما كشف عنه رئيس مكتب الاتصال بمركز الإعلام والتنسيق المروري للدرك الوطني، الرائد سمير بوشحيط.
وأوضح الرائد بوشحيط في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن قيادة الدرك الوطني وضعت بمناسبة موسم الاصطياف مخططا أمنيا خاصا يرتكز بالأساس على تكثيف الدوريات ونقاط المراقبة عبر إقليم الاختصاص على المستوى الوطني.
وأضاف أن وحدات الدرك الوطني وضعت عدة نقاط مراقبة بالمقاطع السوداء والطرق المؤدية إلى الشواطئ، خاصة في أوقات الذروة التي تشهد اكتظاظا مروريا.
وسجلت وحدات الدرك الوطني خلال السداسي الأول من السنة الجارية 4227 حادث مرور خلف وفاة 1348 شخص وإصابة 6354 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، حسب المتحدث الذي أشار إلى أن المعدل اليومي للحوادث قدر بـ23 حادثا.
وأكد أن العامل البشري يبقى يتصدر قائمة الأسباب المؤدية إلى وقوع مثل هذه الحوادث بنسبة تفوق 83 بالمائة، مبرزا أن معظم المتسببين فيها هم من فئة الشباب الحائزين على رخص سياقة لأقل من 5 سنوات.

مقالات ذات صلة
جزائرية تفتك الميدالية البرونزية في مسابقة الرياضيات الدولية

جزائرية تفتك الميدالية البرونزية في مسابقة الرياضيات الدولية

القضاء يفتح ملف خوصصة الشركات

القضاء يفتح ملف خوصصة الشركات

مصنع جديد لإنتاج الأدوية في الجزائر

مصنع جديد لإنتاج الأدوية في الجزائر

وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بولاية الجلفة

وفاة 4 أشخاص في حادث مرور بولاية الجلفة

وزير الخارجية يستقبل سفراء دول بريكس في الجزائر (صور)

وزير الخارجية يستقبل سفراء دول بريكس في الجزائر (صور)

 الرئيس تبون: نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر    

 الرئيس تبون: نحن مع الشرعية الدستورية في النيجر    

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد