خلايا يقظة استراتيجية بكلّ المؤسسات الاقتصادية

زغدار يشدد على اعتماد الاستعلام لمواجهة التنافسية الشرسة

أكد وزير الصناعة، أحمد زغدار، السبت بالجزائر العاصمة، على ضرورة اعتماد المؤسسات الاقتصادية على الاستعلام الاقتصادي باعتباره أداة هامة في اتخاذ القرار، وهذا “لمواجهة الوضع الحالي الذي يتصف بالتنافسية الشرسة”، مضيفا أن خلايا اليقظة الاستراتيجية ستعمم تدريجيا لتشمل كافة مؤسسات وهيئات القطاع.

وقال الوزير خلال افتتاح أشغال الندوة الدولية حول الذكاء الاقتصادي، المنظمة تحت رعاية الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، وبحضور عدد من أعضاء الحكومة، أنه أصبح من “الضروري أن تنتهج المؤسسات الاقتصادية كل السبل التي تسمح باتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الوضع الحالي الذي يتصف بالتنافسية الشرسة، مما يستدعي الاعتماد على الاستعلام الاقتصادي المرتكز على اليقظة الاستراتيجية الفعالة والحفاظ على المعلومات وتطبيق التأثير في صنع القرار”.

وأضاف أن “السلطات العمومية أدركت في السنوات الأخيرة، صعوبة الوصول إلى المعلومة المهمة والصحيحة منها، خاصة التي تعتبر عاملا مهما في تقوية وجود المؤسسات الاقتصادية وديمومتها”.

وعلى هذا الأساس -يضيف زغدار- “فإن تطبيق نظام الذكاء الاقتصادي، يقتضي من المؤسسات أن تتوفر لديها أنظمة يقظة مدعومة بنظام معلومات فعال يسمح لها بتحديد الفرص والتهديدات من أجل اتخاذ القرار المناسب في حينه”.

وأفاد الوزير بهذا الصدد أن قطاع الصناعة أعد ثلاثة إصدارات لترقية ممارسة نظام الذكاء الاقتصادي على مستوى المؤسسات وجميع المنظمات والقطاعات الاقتصادية التي يتفاعلون معها، موضحا أن الأمر يتعلق بالكتاب الأبيض للذكاء الاقتصادي يحدد استراتيجية القطاع خلال الخمس سنوات القادمة، ودليل إرساء الذكاء الاقتصادي الذي يسمح بمرافقة المؤسسات والمنظمات لإنشاء هياكلها الخاصة، ودليل آخر للتكوين في الذكاء الاقتصادي يسمح للمستخدمين باكتساب مهارات ومؤهلات أولية تتطلبها الأنشطة المختلفة للذكاء الاقتصادي.

ولدى تطرقه إلى الاستراتيجية التي تنتهجها الجزائر لتنويع اقتصادها والتي تهدف إلى زيادة مساهمة الصناعة، خارج المحروقات، في الناتج الداخلي الخام، لاسيما من خلال إعادة تأهيل المؤسسات، أكد زغدار أن “تنفيذ هذه الاستراتيجية يتطلب توفير مستوى عال من الكفاءات والقدرات بغية التحكم في طريقة الحصول على المعلومات الاقتصادية الدقيقة والصحيحة وكيفية معالجتها لاستخدامها في صالح المؤسسة، وعليه “أصبح من اللازم تعبئة كل الفاعلين لمواجهة هذه التحديات”.

وضمن إطار تطبيق نظام الذكاء الاقتصادي وضع قطاع الصناعة آليات من خلال تشكيل مجموعة عمل تتألف من إطارات مركزية وأخرى تابعة لبعض المجمعات الصناعية العمومية للإشراف على إنشاء خلايا اليقظة الاستراتيجية على مستوى المجمعات، وذلك بإنشاء فعلي لخلايا على مستوى مجمع الصناعات الغذائية “أغروديف” والمجمع الصناعي لإسمنت الجزائر “جيكا”.

وأوضح في ذات الصدد أن الخليتين في مرحلة متقدمة من النشاط على أن تعمم هذه التجربة على مستوى كل المجمعات كمرحلة أولى ثم على مستوى كل المؤسسات والهيئات، لافتا إلى أنه ومن أجل “تعزيز القدرات المهنية للعنصر البشري في هذا المجال فقد تم على مستوى القطاع تكوين أكثر من 200 إطار من المجمعات الصناعية، والهيئات تحت الوصاية والإدارة المركزية”.