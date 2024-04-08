خلط مواد التنظيف.. الحماية المدنية تُحذر ربات البيوت

حذرت الحماية المدنية ربات البيوت من خلط مواد التنظيف مع بعضها البعض أثناء عملية التنظيف.

وقالت الحماية المدنية في منشور لها أنه أثناء عملية التنظيف خاصة اثناء المناسبات الى خلط مواد التنظيف مع بعضها البعض دون مراعاة خطر تفاعل المواد الكيميائية.

وأضافت أن الخليط يمكن أن يؤدي إلى إنتاج غازات سامة أو مواد كيميائية ضارة و هو ما يشكل خطر حقيقي على الصحة

1- خطر على الجهاز التنفسي

2- خطر على العيون

3- التهاب الجلد

وأوصت مصالح الحماية المدنية بوجوب اتباع تعليمات الاستخدام الموجودة على العبوات وعدم خلط المواد إلا إذا كانت موصوفة بذلك.