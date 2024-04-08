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رياضة

خلفاء رياض محرز يتضاعفون

الشروق الرياضي
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خلفاء رياض محرز يتضاعفون

غياب رياض محرز عن التربص الأخير بطلب منه، وعن مباراتي الخضر أمام بوليفيا وجنوب إفريقيا، حرّك العديد من اللاعبين، الذين ينشطون في الجناح الأيمن، وحفزهم من أجل خلافة النجم الكبير، الناشط حاليا في المملكة العربية السعودية مع فريق أهلي جدة، الذي تجاوز منذ شهرين سن الثالثة والثلاثين..

فبعد حاج موسى، المتنقل إلى فينورد الهولندي، وآدم وناس العائد من إصابة إلى المنافسة، عاد النجم بدر الدين بوعناني إلى التشكيلة الأساسية لفريق لوريون الفرنسي. وهذا للأسبوع الثاني على التوالي، حيث لعب الأحد 81 دقيقة وخسر في مونبيلييه، وصار حلم صاحب الـ 19 أن يشغل مستقبلا مكان رياض محرز، الذي يكبره بـ 14 سنة، والأكيد، أن النجم الكبير رياض محرز عندما يعود إلى الخضر سيجد طابورا من اللاعبين أمامه.

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