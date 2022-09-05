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خلفاً لجونسون.. ليز تروس رئيسة لوزراء بريطانيا

الشروق أونلاين
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خلفاً لجونسون.. ليز تروس رئيسة لوزراء بريطانيا

أعلن حزب المحافظين البريطاني فوز ليز تروس بزعامة الحزب ورئاسة الوزراء، خلفاً لجونسون الذي تقدم باستقالته.

وقالت رئيسة الحكومة الجديدة عقب إعلان فوزها إنها ستقدم برنامجا لخفض الضرائب، والتعامل مع أزمة الطاقة.

وكان ينافس تروس (47 عاما) على المنصب وزير المالية السابق ريشي سوناك الذي بدا قبل أيام كأنه يتقبّل خسارته ويقدم دعمه لتروس، قائلًا إنه يتطلّع، في حال خسارته، إلى دعم حكومة حزب المحافظين ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وإنه سيبقى وزيرا فيها.

وينتظر أن يتوجه رئيس الوزراء المنصرف جونسون والزعيمة الجديدة للحزب تروس إلى قلعة بالمورال في أسكتلندا الثلاثاء من أجل لقاء الملكة إليزابيث الثانية، حيث يقدم جونسون استقالته وتكلف الملكة تروس بتشكيل الحكومة.

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