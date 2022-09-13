خلل في “البروغرس” يحرم طلبة من إيداع طلبات التحويل

فيما تم غلق منصة التحويلات نهائيا

تفاجأ العديد من الطلبة الجدد الراغبين في إيداع طلبات تحويل بعدم تمكنهم من الولوج لمنصة “بروغرس” طيلة أربعة أيام كاملة، ما حرمهم من آخر فرصة متاحة لهم للحصول على التوجيه الذي يرغبون فيه.

وذكر المعنيون في اتصال بـ”الشروق” بأنهم حاولوا الدخول للموقع من أجل إيداع طلبات تحويل منذ فتحه يوم 9 سبتمبر، لكن كل المحاولات باءت بالفشل، وأعادوا المحاولة عدة مرات من خلال اللجوء لمقاهي الإنترنت وحتى شراء شريحة هاتف جديدة خاصة بالأنترنت، لكن من دون جدوى، على حد تعبيرهم.

والمشكل حسب الطلبة الذين تحدثت إليهم “الشروق” يكمن في غلق المنصة، مع عدم توجيههم بشكل صحيح من قبل مؤسسات التعليم العالي ولا حتى الوزارة التي وجهتهم للجامعات، حيث ذكر والد طالبة من مدينة بوسعادة أنه تنقل إلى الوزارة من أجل “إيجاد حل لابنته التي حرمها التوجيه الأولي من الحصول على التخصص الذي تريد، ولم تمنح حتى فرصة إيداع طلب تحويل مثل باقي زملائها”.

وتابع والد الطالبة سرد معاناة ابنته مع منصة بروغرس، قائلا: “في الوزارة قيل لي لست وحدك من لم يتمكن من التسجيل ووجهوني للجامعة، باعتبار أنها المسؤولة على تسيير المنصة”، وأردف “نظرا لكثرة الشكاوى تم نشر إعلان بباب الوزارة لتوجيه المشتكين لمؤسسات التعليم العالي”.

وشرح والد الطالبة أنها تحصلت على معدل 14.18 ولم يتم قبولها في تخصص الهندسة المدنية، رغم أن المعدل الأدنى للقبول وصل 14.08 في المدرسة العليا، مشيرا إلى أنه قضى وابنته الليالي من أجل إيداع طلب التحويل، لكن لم يتم منحها حق الولوج للمنصة رغم المحاولات المتكررة، قبل أن يقرر السفر للوزارة للاستفسار، غير أنه لم يتلق أي رد وتم إرساله للجامعة، وهناك تفاجأ بأنه لا علم لهم وطلبوا منه الذهاب للوزارة، كل هذا -يقول- وهو يتنقل قاطعا مئات الكيلومترات، وفي الأخير تم غلق المنصة.

وناشد هؤلاء وزير التعليم العالي والبحث العلمي النظر في هذه الحالة التي حصلت للكثير من الطلبة وحالت دون حصولهم على التخصص الذي يرغبون فيه أو حتى منحهم فرصة المحاولة لتحقيق الحلم.