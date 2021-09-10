خليط من الكرة البرازيلية والمسلسلات اللاتينية المُدبلجة!

مِن نوادر القضاء

سلّط القضاء البرازيلي عقوبة “غريبة”، ضد الرئيس السابق لاتحاد الكرة المحلي روجيريو كابوكلو. بعد إقالته مُؤخّرا من منصبه بِسبب تورّطه في قضية أخلاقية.

وأُنهيت مهام روجيريو كابوكلو (48 سنة) من رئاسة اتحاد البرازيل لكرة القدم في الـ 6 من جوان الماضي، بعد أن رفعت موظّفة بِهيئته شكوى لدى العدالة، تتّهمه فيها بِالتحرّش الجنسي.

وألزم القضاء البرازيلي روجيريو كابوكلو بِدفع غرامة مالية تقدّر بِنحو 21 ألف دولار، كما ذكرته تقارير صحفية محلية، الجمعة.

وأضافت المصادر ذاتها أن روجيريو كابوكلو لن يُسدّد الغرامة ماليا، وإنّما يقتني بِالمبلغ المُشار إليه أعلاه، أطعمة للكلاب والقطط، ويمنحها لِجمعيات محلية تعتني بِهذا النوع من الحيوانات الأليفة. كما يلتزم بِشراء هواتف محمولة ويمنحها لِجمعيات أخرى تنشط في مجال الدّفاع عن النّساء المُعنَّفات.

وكانت إحدى الموظّفات قد اتّهمت روجيريو كابوكلو، بِدخوله إلى مقر اتحاد الكرة يترنّح من فرط احتسائه الخمر، ثم قيامه بِاستفزازها، ونعتها بـ “العاهرة”، قبل أن يُهديها نوعا من “البسكويت” يُقدّم للكلاب، ويُجبرها على تناوله! وهو ربّما سرّ عقوبة شراء أطعمة خاصة بِهذه الحيوانات الأليفة.