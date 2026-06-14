خليفة الفيضة التيجانية بالسنغال يشيد بدعم الجزائر لمسار التنمية في إفريقيا

أشاد الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال، محمد الماحي إبراهيم نياس، بدور الجزائر في دعم مسار التنمية في إفريقيا وصون سيادتها وضمان الازدهار والرقي لشعوبها، إضافة إلى خدمة القرآن الكريم.

ووفقا لما نقلته وكالة الانباء الجزائرية اليوم الأحد، 14 جوان، قال الخليفة العام إن التجربة الجزائرية في خدمة القرآن الكريم “تستحق الإشادة والاقتداء”، كما أبرز ما تبذله الجزائر من “جهود كبيرة في مجال العناية بكتاب الله، من خلال تشييد المعاهد والمدارس القرآنية وتنظيم المسابقات الدولية وتكوين الأئمة والقراء، فضلا عن طباعة المصحف الشريف وتوزيعه داخل البلاد وخارجها”.

وجاء هذا في كلمة له خلال اختتام فعاليات موسم “الختمات السنوية” للقرآن الكريم الذي افتتحه الأربعاء الماضي بمدينة كولخ السنغالية.

كما عاد الخليفة العام إلى الزيارة التي قادته إلى الجزائر، حيث عبر عن بالغ امتنانه لما حظي به والوفد المرافق له من “حفاوة استقبال وعظيم التكريم خلال الزيارة”، مشيدا بما لمسه من “اهتمام رسمي وشعبي بالعلم والعلماء وبخدمة القرآن الكريم”.

وتحدث عند دور المؤسسات القرآنية والعلمية الجزائرية في نشر التعليم الديني الوسطي وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح، معتبرا أن هذه الجهود تمثل رصيدا مهما للقارة الإفريقية وللعالم الإسلامي عموما.

وأكد الخليفة العام للفيضة التيجانية بالسنغال، محمد الماحي إبراهيم نياس، في كلمته، أن الجزائر “تحتل مكانة خاصة في وجدان المسلمين الأفارقة، بالنظر إلى تاريخها النضالي وإسهاماتها المتواصلة في دعم قضايا القارة”، مشيرا إلى أنها “تمثل اليوم إحدى الركائز الأساسية التي يعول عليها في استقلال إفريقيا وصون سيادتها ودعم مسارات التنمية والرقي والازدهار لشعوبها”.